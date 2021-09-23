ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин утвердил платные дороги в Украине: кому и сколько придется выложить

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 09:54
Кабмин утвердил платные дороги в Украине: кому и сколько придется выложить Фото: В Украине появятся платные дороги (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине в скором времени могут появиться платные дороги. Выложить за путь, к примеру, от Киева до Одессы придется до полутора тысячи гривен. Но взиматься такой налог будет не со всех авто.

Соответствующий законопроект был утвержден заседании правительства в среду 22 сентября, трансляция которого проходила на YouTube.

С каких авто будут требовать плату?

Так, речь пока идет лишь о большегрузах - автомобилях массой от 12 тонн. Плату придется вносить за пользование дорогами государственного значения.

Для контроля на таких дорогах будет внедрена система радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе.

Все средства, полученные от проезда таких авто, а также штрафы за неуплату предполагается направлять в Дорожный фонд.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в Украине около 1,5 млн грузовых авто и это без учета машин с иностранной регистрацией. Эти большегрузы приводят к быстрому износу дорожного покрытия.

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько придется заплатить за проезд?

Какой будет плата за проезд по украинским дорогам - пока неясно. Но в правительстве предполагается получить до 9 млрд гривен при среднем тарифе 1-3 грн/км. То есть за проезд 12-тонного грузовика от Киева до Одессы придется выложить 500-1500 грн.

За попытку избежать оплаты придется выложить штраф - 8500 грн за первый раз и 17000 грн за повторное нарушение.

Такую же сумму доведется заплатить, если на грузовик не будет установлен "маячок".

Предполагается, что первые платные дороги в Украине могут появиться уже в 2024-му году.

Ранее мы писали, что украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
дороги
LITE
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день