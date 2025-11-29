ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Україні можуть побудувати перший платний автобан: в якій області він з'явиться

Україна, Субота 29 листопада 2025 18:22
В Україні можуть побудувати перший платний автобан: в якій області він з'явиться Ілюстративне фото: в Європі більшість доріг вже давно платна (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні планують побудувати перший платний автобан. Платна автодорога може з'явитися на Волині, на ділянці від Ковеля та аж до українсько-польського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача виданню ЦТС.

Зазначається, що новий автобан можуть побудувати на шляху від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Роботи передбачають ремонт існуючої дороги та її розбудову в чотири смуги.

"Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля - там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", - сказав Деркач.

Заступник міністра додав, що зараз є різні варіанти доріг, які можна побудувати на вказаній ділянці. Утримувати дороги будуть приватні компанії на умовах концесії. Зараз це один з найкращих способів залучення коштів.

До того ж йдеться не про звичайний ремонт, а про повну реконструкцію та створення нових доріг. Вибір прикордонних напрямків для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки.

"Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", - резюмував він.

Зазначимо, що про будівництво платних доріг за європейським зразком в Україні говорять вже дуже давно. Ще у 2017 році в "Укравтодорі" озвучували плани створення платних автобанів. А у вересні 2021 року Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про платні дороги: згідно із ним, перший платний автобан планували побудувати у 2024 році, але на планах поставила хрест війна.

Зараз Україна залишається однією з небагатьох країн, де за можливість їхати рівною і прямою дорогою не доводиться платити окремі гроші. Але в Європі ситуація інша: там багато автобанів виключно платні. І є ціла низка нюансів щодо того, як сплачувати той, або інший проїзд в різних державах.

