В Украине могут построить первый платный автобан: в какой области он появится
В Украине планируют построить первый платный автобан. Платная автодорога может появиться на Волыни, на участке от Ковеля и до украинско-польской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача изданию ЦТС.
Отмечается, что новый автобан могут построить на пути от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Работы предусматривают ремонт существующей дороги и ее развитие в четыре полосы.
"Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля - там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", - сказал Деркач.
Замминистра добавил, что сейчас есть разные варианты дорог, которые можно построить на указанном участке. Содержать дороги будут частные компании на условиях концессии. Сейчас это один из лучших способов привлечения средств.
К тому же речь идет не об обычном ремонте, а о полной реконструкции и создании новых дорог. Выбор приграничных направлений для создания платных автобанов объясняется тем, что это наиболее загруженные направления.
"Для того, чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за ее использование", - резюмировал он.
Отметим, что о строительстве платных дорог по европейскому образцу в Украине говорят уже очень давно. Еще в 2017 году в "Укравтодоре" озвучивали планы создания платных автобанов. А в сентябре 2021 года Кабинет министров Украины утвердил законопроект о платных дорогах: согласно ему, первый платный автобан планировали построить в 2024 году, но на планах поставила крест война.
Сейчас Украина остается одной из немногих стран, где за возможность ехать по ровной и прямой дороге не приходится платить отдельные деньги. Но в Европе ситуация другая: там многие автобаны исключительно платные. И есть целый ряд нюансов относительно того, как оплачивать тот, или иной проезд в разных государствах.