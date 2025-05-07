На Львівщині помітили рись із Червоної книги: рідкісного хижака вдалося сфотографувати
У Львівській області зафіксували рись із Червоної книги. Рідкісного хижака сфотографували в Бутивлянському лісництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний природний парк "Сколівські Бескиди".
Під час планового обходу в Бутивлянському лісництві Львівської області співробітники служби охорони природо-заповідного фонду помітили рись - одного з найрідкісніших хижаків, занесених до Червоної книги України.
Хижу тварину вдалося сфотографувати. На знімках чітко видно дорослу особину, яка поводилася спокійно. За словами фахівців, така поведінка може свідчити про те, що рись оселилася на цій території постійно.
Рись є найкрупнішим представником родини котових, який мешкає в Україні. Через знищення природного середовища та браконьєрство цей вид перебуває під загрозою зникнення.
Рись у Бутивлянському лісництві Львівської області (фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди")
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