В Украине может быть гораздо меньше рысей, чем считалось: почему статистика ошибается

07:30 30.03.2026 Пн
3 мин
Некоторые хищники способны "запутать" даже опытных лесоводов
Ирина Костенко Василина Копытко
В Украине может быть гораздо меньше рысей, чем считалось: почему статистика ошибается

Реальная численность популяции в Украине рыси - самой большой кошки Карпат - может быть существенно меньше, чем "официальная статистика".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Читайте также: Рысь без границ: фотоловушки в Карпатах зафиксировали "гиперактивного" хищника

Зачем рыси могут ходить "за границу"

Эксперт рассказал, что сейчас у рыси - самой большой кошки Карпат - как раз сезон спаривания.

"Они активно передвигаются, могут проходить более 20 километров", - поделился Дикий.

Он уточнил, что специалисты отслеживают животных с помощью фотоловушек.

"И видим, что отдельные самцы переходят от нас в Словакию и Польшу. Затем - возвращаются", - констатировал зоолог.

Известно ли точное количество этих хищников в Украине

Согласно некоторым официальным подсчетам, в Карпатах сейчас - около 400 рысей. Еще около 100 - обитают на Полесье.

В то же время Дикий признал, что это - лишь "условные цифры".

"Мы сейчас на стадии определения реальной численности популяции", - добавил специалист.

Он рассказал, что раньше "каждый егерь считал особей на своей территории".

"Теперь мы пришли к выводу, что нужно проводить синхронный мониторинг, потому что рысь проходит много километров, пересекая разные территории. И может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз", - объяснил зоолог.

Следовательно, по его словам, "данные про 500 рысей являются приблизительными".

Почему количество животных могут преувеличивать

Дикий сообщил, что сейчас специалисты проводят "детерминистический мониторинг рыси в Ужанском национальном природном парке - на территории так называемого трехстороннего трансграничного резервата (заповедной территории между Украиной, Словакией и Польшей)".

"Обнаружили, что несколько самцов во время сезона постоянно перемещаются между этими территориями в поисках самок", - поделился ученый.

Он добавил, что если бы на этих животных не было "паспортов" (фотографий их рисунка с двух сторон тела), можно было бы подумать, что "у нас много рысей".

То есть одну и ту же особь можно было бы считать по несколько раз.

"Но по факту - это всего три рыси самца, которые постоянно мигрируют в поисках самки и везде оставляют следы", - объяснил Дикий.

По его словам, часто бывает также, что "лесоводы считают рысей по старой методике - по следам на снегу".

"На самом деле, это может быть, что один и тот же самец метит территорию. В итоге может оказаться, что в Украине не 500 рысей, а 250-300", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что рысь из Красной книги заметили во Львовской области.

Кроме того, мы объясняли, почему с апреля в Украине стартует "сезон тишины".

Читайте также, как действовать, если встретили рысь в Карпатах.

Новости
Иран согласился с большинстом пунктов мирного плана США, - Трамп
Иран согласился с большинстом пунктов мирного плана США, - Трамп
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны