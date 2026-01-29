В Україні майже тисяча будинків без опалення: скільки з них замерзають у Києві

За його словами, ситуація в енергетиці країни складна, але в Києві та області "є позитивна динаміка" - відбувся перехід до жорстких, але планових графіків електропостачання. Він також зауважив, що повних блекаутів поступово вдається уникати.

"Без опалення по країні залишаються трохи більше 900 житлових будинків, із них 613 - у Києві. Для відновлення теплопостачання діє ремонтний план, який контролює спеціальний штаб під керівництвом Дениса Шмигаля", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що будинки, де зараз неможливо відновити теплопостачання, підключають до стабільного енергоживлення, щоб компенсувати відсутність опалення. Кулеба також наголосив, що роботи на ТЕЦ-4 і ТЕЦ-6 тривають.

Крім того, він повідомив, що уряд готує рішення щодо нарахування та оплати за комунальні послуги за січень для киян.