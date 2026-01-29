ua en ru
Київ знову на графіках, але стара схема не працює: як дізнатися про відключення світла

Київ знову на графіках, але стара схема не працює: як дізнатися про відключення світла
Автор: Ірина Гамерська

У Києві з опівночі 29 січня повертають графіки відключень світла, проте звична система черг більше не діє. Тепер кожен будинок матиме індивідуальний розклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з поситанням на ДТЕК в Telegram.

Головне

  • Скасування черг: Графіки тепер індивідуальні для кожного будинку, а не для груп 1-6.
  • Тимчасовий режим: Система працює у тестовому форматі, можливі неточності.
  • Де дивитись: Актуальний розклад - лише на сайті та в чат-боті ДТЕК.
  • Ризики: У разі погіршення ситуації Київ знову повернеться до екстрених відключень.

Де дивитися графіки відключення світла у Києві

Як повідомили в ДТЕК, з опівночі 29 січня для Києва будуть діяти тимчасові графіки. Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:

Разом з тим, у ДТЕК попереджають про можливі затримки в роботі ресурсів через перевантаження.

Тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі неточності.

Що буде далі зі світлом в Києві

У компанії також описали два сценарія розвитку подій далі.

  • Песимістичний - в разі погіршення ситуації у Києві знову введуть екстрених відключень.
  • Оптимістичний - якщо ситуація стабілізується - повернуться звичні графіків з чергами.

Як працювали графіки у Києві раніше

Для Києва було сформовано 6 груп, кожна з який була розділена на дві підгрупи. Щовечора публікувався графік відключення світла на наступний день. У кожній підгрупі був чіткий час, коли світло є та коли немає.

Втім, після серії обстрілів у січні, де під атакою була енергетика, у Києві ввели аварійні відключення. Графіки не діяли кілька тижнів, а світло у киян вимикали на понад 10 годин. Місцями світла могло не бути й більше доби.

Питання - відповідь (FAQ)

Чому будинок тепер відключають не за групою?

Поняття загальних груп (1-6) тимчасово скасовано. Тепер енергосистема міста керується більш точково, тому графік став індивідуальним.

Чому сайт ДТЕК може не відкриватися?

Через масові запити тисяч киян сервери можуть бути перевантажені. У такому разі використовуйте чат-бот у Telegram.

Скільки триватиме цей "тестовий" режим?

Точних термінів немає. Все залежить від того, наскільки швидко енергетики зможуть збалансувати оновлену мережу після останніх атак.

Київ Графіки відключення світла
