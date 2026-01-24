Найгірша ситуація на Троєщині: у Києві 600 будинків без усіх комунальних послуг

У столиці комунальні служби та енергетики працюють над відновленням постачання світла, тепла та води після нічної масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Найскладніша ситуація наразі на Троєщині. У районі близько 600 житлових будинків залишаються без електроенергії, теплопостачання та води.

У районах розгортають додаткові пункти обігріву

Через складну ситуацію у Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву - до вже наявних 145. Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі.

Школи переобладнують під опорні пункти

Опорні пункти облаштовують, зокрема, у школах №263, №264, №306, №275 та №293.

Там встановлюють мобільні котельні, забезпечують можливості для ночівлі - каремати та харчування. Мобільні котельні вже направлені для оперативного підключення.

ДСНС встановить додаткові намети

Окрім цього, Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорне додаткові намети-пункти обігріву для допомоги мешканцям постраждалих районів.

Міська влада працює над подоланням кризи

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", - заявив Кличко.

Робота рятувальників і міських служб

Водночас, у МВС зауважили, що у столиці на місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та міські служби. До аварійно-відновлювальних робіт залучено близько 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів України, зокрема з Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська та Тернополя. Роботи проводяться поетапно з дотриманням усіх правил безпеки.

Пункти незламності та обігріву

Паралельно організовано підтримку населення. У Києві розгорнуто понад 1300 пунктів незламності, зокрема й на базі бізнесу. Додатково працює 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях, переважно у дворах багатоповерхових будинків.

Забезпечення харчуванням

Спільно з партнерами організовано забезпечення людей харчуванням - вже видано понад 6000 порцій їжі. Продовольчі служби ДСНС підтримують як мешканців міста, так і зведені загони рятувальників.

У разі відсутності тепла, електро- чи водопостачання громадян закликають телефонувати за номером 112. Оператори нададуть інформацію про найближчі пункти незламності, обігріву або укриття. За відсутності мобільного звʼязку можна звернутися через WI-FI та застосунок 112 Ukraine.