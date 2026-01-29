В Украине почти тысяча домов без отопления: сколько из них замерзают в Киеве

По его словам, ситуация в энергетике страны сложная, но в Киеве и области "есть положительная динамика" - произошел переход к жестким, но плановым графикам электроснабжения. Он также отметил, что полных блэкаутов постепенно удается избегать.

"Без отопления по стране остаются чуть более 900 жилых домов, из них 613 - в Киеве. Для восстановления теплоснабжения действует ремонтный план, который контролирует специальный штаб под руководством Дениса Шмыгаля", - сказал Кулеба.

Он отметил, что дома, где сейчас невозможно восстановить теплоснабжение, подключают к стабильному энергопитанию, чтобы компенсировать отсутствие отопления. Кулеба также подчеркнул, что работы на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 продолжаются.

Кроме того, он сообщил, что правительство готовит решение о начислении и оплате за коммунальные услуги за январь для киевлян.