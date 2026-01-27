ua en ru
У Києві тимчасово обмежили гарячу воду заради відновлення тепла, - КМДА

Київ, Вівторок 27 січня 2026 16:16
У Києві тимчасово обмежили гарячу воду заради відновлення тепла, - КМДА Ілюстративне фото: у Києві тимчасово обмежили гарячу воду заради відновлення тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині житлових будинків через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У КМДА зазначили, що обмеження є вимушеним заходом для якнайшвидшого відновлення теплопостачання. Вивільнену теплову потужність спрямовують саме на запуск і стабілізацію системи опалення, адже за низьких температур повторний запуск є технічно складним процесом.

Особливо складною залишається ситуація в окремих будинках Деснянського району, де систему теплопостачання доводиться запускати вже втретє. У таких умовах збереження тепла в оселях є пріоритетом.

У міській адміністрації наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду столиці, а лише тих будинків, де це необхідно з технічних причин.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", - заявляють в КМДА.

Ситуація на Троєщині

Після масованого нічного удару РФ по об’єктах критичної інфраструктури найгостріша ситуація з комунальними послугами в Києві зберігається на Троєщині.

Станом на 24 січня без електроенергії, опалення та водопостачання там залишалися близько 600 житлових будинків.

У компанії ДТЕК повідомляють, що саме цей район наразі зазнає найбільших проблем через регулярні обстріли.

У Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву, зокрема опорні локації, де мешканці можуть перебувати як удень, так і вночі. Окрім цього, рятувальники ДСНС встановлюють додаткові намети для обігріву у дворах багатоповерхових будинків.

Також на Троєщині облаштували два наметові містечка у зв’язку з відсутністю стабільного тепла та електропостачання. У кожному з них встановлено по шість наметів, розрахованих на тимчасове перебування до 40 людей. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та перепочити. Містечка працюватимуть до повного відновлення теплопостачання.

