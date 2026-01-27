У Києві тимчасово обмежили гарячу воду заради відновлення тепла, - КМДА

У Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині житлових будинків через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У КМДА зазначили, що обмеження є вимушеним заходом для якнайшвидшого відновлення теплопостачання. Вивільнену теплову потужність спрямовують саме на запуск і стабілізацію системи опалення, адже за низьких температур повторний запуск є технічно складним процесом.

Особливо складною залишається ситуація в окремих будинках Деснянського району, де систему теплопостачання доводиться запускати вже втретє. У таких умовах збереження тепла в оселях є пріоритетом.

У міській адміністрації наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду столиці, а лише тих будинків, де це необхідно з технічних причин.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", - заявляють в КМДА.