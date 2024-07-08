В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії

Сигнали тривоги залунали по областях Україні близько 07:18.

Військові поінформували про ракетну небезпеку по всій території України.

"Зліт МіГ-31К!" - додали у Повітряних силах.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Вони підлітають до цілі вертикально на надзвуковій/гіперзвуковій швидкості.

Зауважимо, за мить до цього військові також повідомляли про фіксацію злету 5 бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область у РФ). Такі літаки вже застосовувалися окупантами для ракетної атаки по Україні цієї ночі.

Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Повітряна атака РФ вночі

Нагадаємо, 7 липня пізно ввечері в Повітряних силах України заявили, що був зафіксований зліт 4 бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. А 8 липня о 01:41 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Пізніше військові повідомляли про кілька груп крилатих ракет, що прямували у бік різних областей України, зокрема у Київську, Черкаську та Житомирську. Оголошення про відбій ракетної загрози було близько 03:50.

Крім того, повітряні сили Польщі та країн-союзників піднімали у небо свою військову авіацію через ракетну атаку російських загарбників по території України.

Додамо, раніше цієї ночі під час повідомлення про загрозу балістики у Сумах було чути звук вибуху. Також вибух було чути у Миколаєві - він, імовірно, стався за межами міста. Про вибух повідомлялося також у Харкові.