В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России (обновлено)

Сигналы тревоги раздались по областям Украины около 07:18.

Военные проинформировали о ракетной опасности по всей территории Украины.

"Взлет МиГ-31К!" - добавили в Воздушных силах.

Отметим, что МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Они подлетают к цели вертикально на серхзвуковой/гиперзвуковой скорости.

Заметим, через мгновение до этого военные также сообщали о фиксации взлета 5 бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область в РФ). Такие самолеты уже применялись оккупантами для ракетной атаки по Украине в эту ночь.

Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101. Она не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты только на наружной подвеске.

Обновлено в 07:42

Позже в Киеве, а также во многих других областях, отменили воздушную тревогу.

В Воздушных силах заявили об отбое угрозы из-за МиГ-31К. Военные фиксируют активность вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке - есть угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушная атака РФ ночью

Напомним, 7 июля поздно вечером в Воздушных силах Украины заявили, что был зафиксирован взлет 4 бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. А 8 июля в 01:41 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Позже военные сообщали о нескольких группах крылатых ракет, направлявшихся в сторону разных областей Украины, в частности в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую. Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.

Кроме того, воздушные силы Польши и стран-союзников поднимали в небо свою военную авиацию из-за ракетной атаки российских захватчиков по территории Украины.

Добавим, ранее в эту ночь во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также взрыв был слышен в Николаеве - он, вероятно, произошел за пределами города. О взрыве сообщалось также в Харькове.