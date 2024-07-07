У Сумах було чути вибух
В районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 липня, пролунав вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".
Вибух у Сумах було чути близько 23:28.
Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ в Telegram попередили про загрозу ворожих ударів із застосування балістичного озброєння зі сходу.
Після цього військові також заявили про фіксацію швидкісної цілі у повітрі, що рухалася у бік Полтавської області.
Додамо, у сумських пабліках висловлюють припущення, що звуки вибуху в районі міста може бути пов'язаний із роботою систем протиповітряної оборони. Місцева влада поки нічого не повідомляє щодо причини вибуху.
Раніше повідомлялося, що у Сумській області внаслідок російської атаки дронів у ніч проти 6 липня, коли ворог завдав удару по енергетичному об'єкту в регіоні, фіксувалися проблеми зі світлом. При цьому знеструмлення також сталися в окремих районах Харківської області.
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