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У Сумах було чути вибух

Суми, Неділя 07 липня 2024 23:35
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У Сумах було чути вибух Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 липня, пролунав вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути близько 23:28.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ в Telegram попередили про загрозу ворожих ударів із застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після цього військові також заявили про фіксацію швидкісної цілі у повітрі, що рухалася у бік Полтавської області.

Додамо, у сумських пабліках висловлюють припущення, що звуки вибуху в районі міста може бути пов'язаний із роботою систем протиповітряної оборони. Місцева влада поки нічого не повідомляє щодо причини вибуху.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області внаслідок російської атаки дронів у ніч проти 6 липня, коли ворог завдав удару по енергетичному об'єкту в регіоні, фіксувалися проблеми зі світлом. При цьому знеструмлення також сталися в окремих районах Харківської області.

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Суми Вибух Повітряна тривога
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