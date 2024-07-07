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Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95: коли можливі пуски ракет

Неділя 07 липня 2024 23:10
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Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95: коли можливі пуски ракет Фото: агресор підняв у повітря стратегічну авіацію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що злетіли 4 борти. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - після 01:10 ночі.

У разі оголошення повітряної тривоги людям радять прямувати в укриття.

Крім того, за даними моніторингових пабліків, росіяни вивели у Чорне море 2 ракетоносія. Загальний залп - близько 8 крилатих ракет "Калібр". Не виключена комбінована ракетна атака вночі.

Російські обстріли України

В ніч на неділю, 7 липня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Пошкоджено приватні будинки.

Вранці у суботу, 6 липня, окупанти вдарили з реактивних систем "Смерч" та "Ураган" по Українську та Покровську в Донецькій області. Є загиблий та поранені.

А 5 липня росіяни скинули дві кориговані авіабомби на Селидове. Загинули п'ятеро людей.

За даними британської розвідки, Росія змінила тактику ракетних обстрілів, побоюючись прибуття в Україну винищувачів F-16.

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Ту-95
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