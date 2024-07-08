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В Україні масштабна тривога через російську ракетну атаку

Понеділок 08 липня 2024 02:12
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В Україні масштабна тривога через російську ракетну атаку Фото: в багатьох областях Уркаїни оголошена тривога через ракетну загрозу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В багатьох областях України, а також у Києві, цієї ночі була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана з російською ракетною атакою. Згодом тривога охопила усю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ та карти повітряної тривоги.

Сирена у столиці залунала близько другої години ночі. Одночасно з цим тривога була оголошена також в низці областей на півночі, сході, центрі та на півдні країни.

У Повітряних силах заявили, що ракетна небезпека - у східних, центральних та південних регіонах - через загрозу пусків крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - закликали військові.

Перед тим зазначалося, що орієнтовний час входження ворожих ракет у повітряний простір України вказувався після 02:00.

Близько пів на третю ночі повітряна тривога була оголошена вже по всій території країни.

Військові поінформували про дві групи крилатих ракет ворога, які через Чернігівську область прямували у бік Київської області. Згодом у Повітряних силах заявили про рух ракет у бік міста Канів, та про ще 2 групи ракет, які через Чернігівську область рухаються в напрямку Київської області.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, пізно ввечері 7 липня в Повітряних силах заявили, що був зафіксований зліт 4 бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Зазначалося, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі - після 01:10 ночі.

Крім того, під час повідомлення про загрозу балістики у Сумах було чути звук вибуху. Також вибух було чути у Миколаєві - він, імовірно, стався за межами міста. Про вибух повідомлялося також у Харкові.

Додамо, що військові також інформували про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході. А о 1:41 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Повітряна тривога Ракетна атака
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