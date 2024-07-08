У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Кореспондент Суспільного зазначив, що вибух трапився, ймовірно, за межами міста.

"Харків та Харківський район: будьте в укриттях!", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, у Харківській області через підрив на міні загинула ціла родина.

Днями росіяни намагалися створити ще одну додаткову точку напруги в селі Сотницький Козачок на півночі Харківської області.

Прикордонники посилять заходи проти ворожих диверсійно-розвідувальних груп в області.

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