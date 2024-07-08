Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети в напрямку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Імовірно здійснені пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області!", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, орієнтовний час входження у повітряний простір України - після 2:00.
О 1:41 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
Нічний обстріл України
Нагадаємо, близько 23:00 в неділю, 7 липня, Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області. Крім того, Росія тримає у Чорному морі два носія ракет "Калібр".
Згодом у передмісті Харкова пролунав вибух.
Також прогриміли вибухи у Миколаєві та біля міста Суми.
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