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Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні

Понеділок 08 липня 2024 01:44
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Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні Фото: бомбардувальники Ту-95 запустили ракети в напрямку України (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Імовірно здійснені пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області!", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, орієнтовний час входження у повітряний простір України - після 2:00.

О 1:41 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, близько 23:00 в неділю, 7 липня, Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області. Крім того, Росія тримає у Чорному морі два носія ракет "Калібр".

Згодом у передмісті Харкова пролунав вибух.

Також прогриміли вибухи у Миколаєві та біля міста Суми.

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Ту-95 Війна Росії проти України
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