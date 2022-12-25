В Україні хочуть двічі підіймати тарифи на воду у 2023 році: яких областей це торкнеться
Тарифи на холодну воду та водовідведення можуть змінитися двічі протягом наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Так, перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Нові тарифи мають схвалити 27 грудня.
Згідно з проєктами постанов, планується встановити такі ціну на водовідведення та водопостачання в обласних центрах:
- Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59)
- Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);
- Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68)
- Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79)
- Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)
- Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036)
- Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51)
- Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83)
- Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28)
- Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);
- Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57)
- Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99)
- Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21)
- Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78)
- Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62)
- Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні
- Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96)
- Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80)
- Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72)
- Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68)
- Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46)
- Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);
- Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76);
При цьому тарифи на воду не будуть переглядати в областях, які сильно постраждали від бойових дій. Це стосується Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.
При цьому раніше Верховна рада ухвалила мораторій, згідно з яким тарифи на комунальні послуги не мають підвищуватися протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення.
Зазначимо, що раніше в Україні затвердили триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.
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