ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется

Новина українською →
Воскресенье 25 декабря 2022 14:53
В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется Фото: тарифы на воду хотят поднять дважды в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Тарифы на холодную воду и водоотвод могут измениться дважды в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, первое повышение цен запланировано с 1 января, а второе - с июля 2023 года. Новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря.

Согласно проектам постановлений, планируется установить следующие цены на водоотвод и водоснабжение в областных центрах:

  • Киевводоканал - 39,28 гривны (21,69/17,59)
  • Харьковводоканал - 24,52 гривны (13,36/7,07);
  • Львовводоканал - 29,12 гривны (19,44/9,68)
  • Днепроводоканал - 37,36 гривны (22,57/14,79)
  • Полтававодоканал - 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)
  • Днепр-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036)
  • Водоканал в Ужгороде - 50,27 гривны (30,75/19,51)
  • Житомирводоканал - 51,80 гривны (24,97/26,83)
  • Инфоксводоканал (Одесса) - 42,24 гривны (21,94/20,28)
  • Херсонский водоканал - 30,67 гривны (15,78/14,91);
  • Ровнооблводоканал - 41,86 гривны (22,29/19,57)
  • Черниговводоканал - 39,816 гривны (19,82/19,99)
  • Черкассыводоканал - 34,94 гривны (18,73/16,21)
  • Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривны (14,50/16,78)
  • Хмельницкводоканал - 31,17 гривны (16,03/15,62)
  • Днепро-Западный Донбасс - 46,74 гривны
  • Луцкводоканал - 31,73 гривны (13,76/ 17,96)
  • Запорожский водоканал - 33,85 гривны (21,05/12,80)
  • Винницаоблводоканал - 37,29 гривны (24,57/12,72)
  • Черновцыводоканал - 30,63 гривны (20,95/9,68)
  • Тернопольводоканал - 44,46 гривны (21/23,46)
  • Горводоканал СМ (Сумы) - 36,01 гривны (18,06/17,95);
  • Николаевводоканал - 34,04 гривны (14,61/13,76);

При этом тарифы на воду не будут пересматривать в областях, которые сильно пострадалиот боевых действий. Это касается Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

При этом ранее Верховная рада приняла мораторий, согласно которому тарифы на коммунальные услуги не должны повышаться во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его окончания.

Напомним, что ранее в Украине утвердили трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХ Водоснабжение
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация