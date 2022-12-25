В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется

Тарифы на холодную воду и водоотвод могут измениться дважды в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, первое повышение цен запланировано с 1 января, а второе - с июля 2023 года. Новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря.

Согласно проектам постановлений, планируется установить следующие цены на водоотвод и водоснабжение в областных центрах:

Киевводоканал - 39,28 гривны (21,69/17,59)

Харьковводоканал - 24,52 гривны (13,36/7,07);

Львовводоканал - 29,12 гривны (19,44/9,68)

Днепроводоканал - 37,36 гривны (22,57/14,79)

Полтававодоканал - 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)

Днепр-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороде - 50,27 гривны (30,75/19,51)

Житомирводоканал - 51,80 гривны (24,97/26,83)

Инфоксводоканал (Одесса) - 42,24 гривны (21,94/20,28)

Херсонский водоканал - 30,67 гривны (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал - 41,86 гривны (22,29/19,57)

Черниговводоканал - 39,816 гривны (19,82/19,99)

Черкассыводоканал - 34,94 гривны (18,73/16,21)

Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривны (14,50/16,78)

Хмельницкводоканал - 31,17 гривны (16,03/15,62)

Днепро-Западный Донбасс - 46,74 гривны

Луцкводоканал - 31,73 гривны (13,76/ 17,96)

Запорожский водоканал - 33,85 гривны (21,05/12,80)

Винницаоблводоканал - 37,29 гривны (24,57/12,72)

Черновцыводоканал - 30,63 гривны (20,95/9,68)

Тернопольводоканал - 44,46 гривны (21/23,46)

Горводоканал СМ (Сумы) - 36,01 гривны (18,06/17,95);

Николаевводоканал - 34,04 гривны (14,61/13,76);

При этом тарифы на воду не будут пересматривать в областях, которые сильно пострадалиот боевых действий. Это касается Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.