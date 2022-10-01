В Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата: на що це вплине

Згідно із законом про державний бюджет України з 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6500 гривень до 6700 гривень. Це перше та єдине підвищення у 2022 році, не буде підвищення і у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про держбюджет .

Підвищення податків

Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Якщо до 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата була 6500 гривень, то розмір ЄСВ не був 1430 гривень. З 1 жовтня податок зросте 1474 гривні.

Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам сплачують мінімальну зарплатню. Загалом в Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. 2022 року до жовтня це було 97 500 гривень, а з 1 жовтня 100 500 гривень.

Підвищення пенсій

Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700 х 40%).

Працюючим людям, у тому числі і таким, що забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Зарплати бюджетників

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.