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Минимальная зарплата в 2023 году повышаться не будет, - проект бюджета

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Украина, Среда 14 сентября 2022 13:49
Минимальная зарплата в 2023 году повышаться не будет, - проект бюджета Фото: минимальная зарплата в 2023 году останется на уровне 6700 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер минимальной зарплаты. Она составит 6700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Документом предлагается установить с 1 января 2023 года минимальную заработную плату:

  • в месячном размере - 6700 гривен;
  • в почасовом размере - 40,46 гривны.

Отметим, по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата составит 18 508 гривен, реальная вырастет на 1,0%.

Напомним, Кабинет Министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

Ранее в Минфине заявили, что проект государственного бюджета на 2023 году не предусматривает увеличения минимальной зарплаты и она останется на уровне 6700 гривен.

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