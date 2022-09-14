Минимальная зарплата в 2023 году повышаться не будет, - проект бюджета

Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер минимальной зарплаты. Она составит 6700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Документом предлагается установить с 1 января 2023 года минимальную заработную плату:

Отметим, по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата составит 18 508 гривен, реальная вырастет на 1,0%.

Напомним, Кабинет Министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

Ранее в Минфине заявили, что проект государственного бюджета на 2023 году не предусматривает увеличения минимальной зарплаты и она останется на уровне 6700 гривен.