В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата: на что это повлияет

Согласно закону о государственном бюджете Украины с 1 октября размер минимальной заработной платы вырос с 6500 гривен до 6700 гривен. Это первое и единственное повышение в 2022 году, не будет повышения и в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о госбюджете .

Повышение налогов

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. Если до 1 октября 2022 года минимальная зарплата была 6500 гривен, то размер ЕСВ был не 1430 гривен. С 1 октября налог вырастет 1474 гривен.

В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату. Всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. В 2022 году до октября это было 97 500 гривен, а с 1 октября 100 500 гривен.

Повышение пенсий

Рост минимальной зарплаты является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 грн (6700 х 40%).

Работающим людям, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФОП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.

Зарплаты бюджетников

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, что бы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.