Україна зустрінеться з Алжиром на ЧС-2025 з волейболу: де і коли дивитися гру онлайн

Чемпіонат світу-2025: груповий етап триває

Чемпіонат світу з волейболу розпочався 12 вересня на Філіппінах. За три дні змагань усі 32 збірні провели стартові матчі, а четвертий ігровий день приніс перші результати другого туру.

Одразу п’ять команд гарантували собі вихід до плейоф. Серед них Польща, Нідерланди, США, Туреччина та Канада -.

Україна у стартовому матчі поступилася Бельгії

У неділю, 14 вересня, українці розпочали чемпіонат поразкою від Бельгії – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Попри опір, "синьо-жовті" не змогли наздогнати суперника у жодній із партій. Ця поразка суттєво ускладнила шанси команди на вихід із групи, де суперниками також є чинні чемпіони світу - Італія.

Матч Україна - Алжир: коли і де дивитися

Другий матч групового етапу групи F проти Алжиру відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

Розклад групи F до кінця турніру:

14 вересня, 09:00 - Україна - Бельгія

14 вересня, 16:30 - Італія - Алжир

16 вересня, 09:00 - Україна - Алжир

16 вересня, 16:30 - Італія - Бельгія

18 вересня, 09:00 - Бельгія - Алжир

18 вересня, 16:30 - Італія - Україна

Дві найкращі команди групи виходять до 1/8 фіналу. Після поразки від Бельгії матч проти Алжиру стане для України критично важливим у боротьбі за плейоф.