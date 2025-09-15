UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Україна зустрінеться з Алжиром на ЧС-2025 з волейболу: де і коли дивитися гру онлайн

Збірна України з волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України продовжує виступи на чемпіонаті світу-2025 з волейболу. Після поразки від Бельгії "синьо-жовті" зіграють другий матч групового етапу проти Алжиру.

Де і коли дивитися - повідомляє РБК-Україна.

Чемпіонат світу-2025: груповий етап триває

Чемпіонат світу з волейболу розпочався 12 вересня на Філіппінах. За три дні змагань усі 32 збірні провели стартові матчі, а четвертий ігровий день приніс перші результати другого туру.

Одразу п’ять команд гарантували собі вихід до плейоф. Серед них Польща, Нідерланди, США, Туреччина та Канада -.

Україна у стартовому матчі поступилася Бельгії

У неділю, 14 вересня, українці розпочали чемпіонат поразкою від Бельгії – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Попри опір, "синьо-жовті" не змогли наздогнати суперника у жодній із партій. Ця поразка суттєво ускладнила шанси команди на вихід із групи, де суперниками також є чинні чемпіони світу - Італія.

Матч Україна - Алжир: коли і де дивитися

Другий матч групового етапу групи F проти Алжиру відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

Розклад групи F до кінця турніру:

  • 14 вересня, 09:00 - Україна - Бельгія
  • 14 вересня, 16:30 - Італія - Алжир
  • 16 вересня, 09:00 - Україна - Алжир
  • 16 вересня, 16:30 - Італія - Бельгія
  • 18 вересня, 09:00 - Бельгія - Алжир
  • 18 вересня, 16:30 - Італія - Україна

Дві найкращі команди групи виходять до 1/8 фіналу. Після поразки від Бельгії матч проти Алжиру стане для України критично важливим у боротьбі за плейоф.

Раніше ми писали, на якому місці Україна у рейтингу FIVB перед ЧС-2025.

Також читайте, як молодіжна збірна України з волейболу на ЧС-2025 (U-21) повторила найкращий результат в історії.

Крім того, вам буде цікаво дізнатися, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниВолейбол