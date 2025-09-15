Україна зустрінеться з Алжиром на ЧС-2025 з волейболу: де і коли дивитися гру онлайн

Чоловіча збірна України продовжує виступи на чемпіонаті світу-2025 з волейболу. Після поразки від Бельгії "синьо-жовті" зіграють другий матч групового етапу проти Алжиру.
Де і коли дивитися - повідомляє РБК-Україна.
Чемпіонат світу з волейболу розпочався 12 вересня на Філіппінах. За три дні змагань усі 32 збірні провели стартові матчі, а четвертий ігровий день приніс перші результати другого туру.
Одразу п’ять команд гарантували собі вихід до плейоф. Серед них Польща, Нідерланди, США, Туреччина та Канада -.
У неділю, 14 вересня, українці розпочали чемпіонат поразкою від Бельгії – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).
Попри опір, "синьо-жовті" не змогли наздогнати суперника у жодній із партій. Ця поразка суттєво ускладнила шанси команди на вихід із групи, де суперниками також є чинні чемпіони світу - Італія.
Другий матч групового етапу групи F проти Алжиру відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.
Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.
Дві найкращі команди групи виходять до 1/8 фіналу. Після поразки від Бельгії матч проти Алжиру стане для України критично важливим у боротьбі за плейоф.
