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Вперше в історії. Українки Гладун і Лазаренко здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Дюссельдорф, Неділя 03 серпня 2025 17:09
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Вперше в історії. Українки Гладун і Лазаренко здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу Фото: Тетяна Лазаренко та Марина Гладун (cev.eu)
Автор: Андрій Костенко

Українські волейболістки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко стали переможцями жіночого чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу. Це перше "золото" для України на континентальному рівні в цьому виді спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Фінал

Марина Гладун / Тетяна Лазаренко (Україна) – Клеменс Вієра / Алін Шамеро (Франція) – 21:23, 21:18, 16:14

Деталі фіналу

Протягом турніру, що відбувався в німецькому Дюссельдорфі, українки продемонстрували впевнену гру, здобувши три перемоги поспіль у плей-офф.

У 1/8 фіналу вони переграли господарок змагань – німкень Лінду Бокк та Луїзу Ліпманн, в чвертьфіналі виявилися сильнішими за нідерландський дует Міла Кенінк / Раїса Шонн. А в півфіналі була подолана пара з Іспанії – Даніела Альварес Мендос і Таня Морено.

У вирішальному матчі українки поступилися в першому сеті, хоча мали п'ять сетболів. Француженки скористалися помилками суперниць і вирвали партію – 23:21.

Однак у другому сеті Гладун і Лазаренко змогли повернути гру під свій контроль і вирівняли загальний рахунок.

На тай-брейку боротьба точилася до останнього розіграшу. За рахунку – 15:14 українки отримали вирішальний матчбол і реалізували його після помилки француженок на прийомі.

Вперше в історії. Українки Гладун і Лазаренко здобули &quot;золото&quot; чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Історичний успіх

Таким чином, Гладун і Лазаренко здобули перемогу в історичному для України фіналі.

Раніше українські жіночі пари ніколи не проходили далі 1/8 фіналу на чемпіонатах Європи. Найвищим досягненням серед чоловіків залишається "бронза".

Раніше ми писали, що українські волейболістки дебютують у Лізі націй-2026.

Також повідомляли, на якій позиції перебуває жіноча збірна України з волейболу в оновленому світовому рейтингу.

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