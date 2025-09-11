ua en ru
Рейтинг FIVB перед ЧС-2025: на якому місці Україна та хто її суперники

Четвер 11 вересня 2025 16:09
Збірна України з волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Катерина Урсатій

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних перед стартом чемпіонату світу-2025. Україна підійшла до турніру на 14-му місці і втретє в історії зіграє у фінальній частині світової першості.

Про місце "синьо-жовтих" у рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт FIVB.

Україна у рейтингу FIVB

У новому рейтингу FIVB збірна України має у активі 218,86 очка. Вона випереджає Болгарію (202,90) на 15,96 очка, але відстає від Ірану (222,91) на 4,05 очка.

Лідером рейтингу є переможець Ліги націй-2025 Польща (400,14), яка випереджає Італію (368,02) та Бразилію (356,43).

Топ-10 рейтингу FIVB перед ЧС-2025:

  1. Польща - 400,14
  2. Італія - 368,02
  3. Бразилія - 356,43
  4. Франція - 353,60
  5. Японія - 331,08
  6. США - 319,50
  7. Словенія -315,98
  8. Німеччина - 264,34
  9. Аргентина - 262,20
  10. Куба - 260,69

Україна розташувалася на 14-му місці, а серед найближчих переслідувачів — Болгарія, Туреччина та Бельгія.

Хто суперники України на ЧС-2025

"Синьо-жовті" виступатимуть у групі F чемпіонату світу, що відбудеться у Філіппінах. Суперниками команди Рауля Лосано стануть:

  • Італія - чинний чемпіон світу
  • Бельгія
  • Алжир

Путівку на турнір українці здобули як четверта найкраща збірна у світовому рейтингу, яка автоматично не відібралася на чемпіонат.

Розклад матчів України на ЧС-2025

  • Неділя, 14 вересня, 09:00 - Україна - Бельгія
  • Вівторок, 16 вересня, 09:00 - Україна - Алжир
  • Четвер, 18 вересня, 16:30 - Італія - Україна

Підготовка до змагань

Перед стартом світової першості українська команда провела тренувальний збір у Катарі, де здобула три перемоги у трьох матчах.

Востаннє офіційно збірна грала у Лізі націй-2025, посівши дев’яте місце.

Де дивитися матчі

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

Усі трансляції доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Чемпіонат світу Збірна України Волейбол
