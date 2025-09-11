Рейтинг FIVB перед ЧС-2025: на якому місці Україна та хто її суперники
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних перед стартом чемпіонату світу-2025. Україна підійшла до турніру на 14-му місці і втретє в історії зіграє у фінальній частині світової першості.
Про місце "синьо-жовтих" у рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт FIVB.
Україна у рейтингу FIVB
У новому рейтингу FIVB збірна України має у активі 218,86 очка. Вона випереджає Болгарію (202,90) на 15,96 очка, але відстає від Ірану (222,91) на 4,05 очка.
Лідером рейтингу є переможець Ліги націй-2025 Польща (400,14), яка випереджає Італію (368,02) та Бразилію (356,43).
Топ-10 рейтингу FIVB перед ЧС-2025:
- Польща - 400,14
- Італія - 368,02
- Бразилія - 356,43
- Франція - 353,60
- Японія - 331,08
- США - 319,50
- Словенія -315,98
- Німеччина - 264,34
- Аргентина - 262,20
- Куба - 260,69
Україна розташувалася на 14-му місці, а серед найближчих переслідувачів — Болгарія, Туреччина та Бельгія.
Хто суперники України на ЧС-2025
"Синьо-жовті" виступатимуть у групі F чемпіонату світу, що відбудеться у Філіппінах. Суперниками команди Рауля Лосано стануть:
- Італія - чинний чемпіон світу
- Бельгія
- Алжир
Путівку на турнір українці здобули як четверта найкраща збірна у світовому рейтингу, яка автоматично не відібралася на чемпіонат.
Розклад матчів України на ЧС-2025
- Неділя, 14 вересня, 09:00 - Україна - Бельгія
- Вівторок, 16 вересня, 09:00 - Україна - Алжир
- Четвер, 18 вересня, 16:30 - Італія - Україна
Підготовка до змагань
Перед стартом світової першості українська команда провела тренувальний збір у Катарі, де здобула три перемоги у трьох матчах.
Востаннє офіційно збірна грала у Лізі націй-2025, посівши дев’яте місце.
Де дивитися матчі
Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.
Усі трансляції доступні в HD-якості з українським коментуванням.