ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чемпіонат світу з волейболу 2025 - дивіться на "Київстар ТБ"

Четвер 11 вересня 2025 12:05 promo
UA EN RU
Чемпіонат світу з волейболу 2025 - дивіться на "Київстар ТБ" Фото: Київстар ТБ покаже Чемпіонат світу з волейболу (facebook.com/volleyballua)
Автор: Ілона Свиридова

12 вересня стартує наймасштабніша подія у світі волейболу цього року - Чемпіонат світу 2025. У турнірі беруть участь 32 національні збірні, серед яких Італія, Польща, Бразилія, Сербія, США та вперше після довгої перерви - збірна України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз "Київстар ТБ", яке транслюватиме спортивну подію.

Наша команда підходить до чемпіонату на 12-й позиції світового рейтингу, з такими гравцями як Юрій Семенюк, Ілля Ковальов, Василь Тупчій, Юрій Синиця, Микола Куц та Валерій Тодуа.

Груповий етап відбудеться 12-18 вересня, плей-оф - з 20 по 28 вересня.

Де дивитися

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

Ігри за участю збірної України дивіться на "Суспільне Спорт". Для зручності глядачів "Київстар ТБ" запустив два тематичні канали: "КСТБ Волейбол" (кнопка 305) та "КСТБ Волейбол Sub1" (кнопка 333).

Усі трансляції доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Дивіться головні волейбольні події року у розділі "Спорт" на Київстар ТБ - з розкладом матчів, анонсами та зручною навігацією.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Про "Київстар ТБ"

"Київстар ТБ" — спільний проєкт "Київстар" та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року.

Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар Волейбол
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії