ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна U21 з волейболу повторила найкращий результат в історії на ЧС-2025

Неділя 31 серпня 2025 16:35
UA EN RU
Україна U21 з волейболу повторила найкращий результат в історії на ЧС-2025 Збірна України з волейболу U21 (фото: fivb.com)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України з волейболу завершила чемпіонат світу-2025 перемогою над Болгарією з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" посіли дев'яту сходинку, повторивши свій найкращий результат на світових першостях.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Як Україна дійшла до матчу за 9-10 місця

На груповому етапі світової першості українці здобули три перемоги, що дозволило вийти у плейоф. Там "синьо-жовті" поступилися Польщі та опинилися у нижній сітці, де боролися за 9-16 місця.

На старті нижньої сітки "синьо-жовті" впевнено перемогли Туреччину. Після цього команда продовжила боротьбу за 9-12 місця і здолала Республіку Корея. Завдяки цим двом перемогам Україна вийшла у фінальний поєдинок за 9-10 позицію, де зустрілася з Болгарією.

Перемога над Болгарією

Матч видався напруженим, але українці продемонстрували стійкість і характер. У першому сеті вони мали мінімальну перевагу, яку змогли втримати, вигравши три останні очки і завершивши партію з рахунком 25:23.

Другий сет "синьо-жовті" розпочали з перевагою, яку утримали до кінця, завершивши його з рахунком 25:21.

У третьому сеті лідерство сім разів переходило від однієї команди до іншої. Проте саме Україна останньою перехопила ініціативу, здобувши перемогу з рахунком 25:23 і вигравши матч із загальним рахунком 3:0.

Історичний результат

Завдяки цій перемозі збірна України U21 посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу-2025, повторивши свій найкращий результат на турнірі. Востаннє такої ж сходинки українська команда досягала на молодіжному ЧС-1999 у Таїланді.

Загалом підопічні Сергія Капелуся завершили світову першість із шістьма перемогами: трьома на груповому етапі та трьома у нижній сітці плейоф.

Раніше ми писали, що волейболістки України у топ-15 оновленого рейтингу FIVB після Ліги націй-2025.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Болгарія Чемпіонат світу Волейбол
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим