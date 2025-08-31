Україна U21 з волейболу повторила найкращий результат в історії на ЧС-2025

Молодіжна збірна України з волейболу завершила чемпіонат світу-2025 перемогою над Болгарією з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" посіли дев'яту сходинку, повторивши свій найкращий результат на світових першостях.

Як Україна дійшла до матчу за 9-10 місця

На груповому етапі світової першості українці здобули три перемоги, що дозволило вийти у плейоф. Там "синьо-жовті" поступилися Польщі та опинилися у нижній сітці, де боролися за 9-16 місця.

На старті нижньої сітки "синьо-жовті" впевнено перемогли Туреччину. Після цього команда продовжила боротьбу за 9-12 місця і здолала Республіку Корея. Завдяки цим двом перемогам Україна вийшла у фінальний поєдинок за 9-10 позицію, де зустрілася з Болгарією.

Перемога над Болгарією

Матч видався напруженим, але українці продемонстрували стійкість і характер. У першому сеті вони мали мінімальну перевагу, яку змогли втримати, вигравши три останні очки і завершивши партію з рахунком 25:23.

Другий сет "синьо-жовті" розпочали з перевагою, яку утримали до кінця, завершивши його з рахунком 25:21.

У третьому сеті лідерство сім разів переходило від однієї команди до іншої. Проте саме Україна останньою перехопила ініціативу, здобувши перемогу з рахунком 25:23 і вигравши матч із загальним рахунком 3:0.

Історичний результат

Завдяки цій перемозі збірна України U21 посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу-2025, повторивши свій найкращий результат на турнірі. Востаннє такої ж сходинки українська команда досягала на молодіжному ЧС-1999 у Таїланді.

Загалом підопічні Сергія Капелуся завершили світову першість із шістьма перемогами: трьома на груповому етапі та трьома у нижній сітці плейоф.