Україна поразкою від Бельгії стартувала на чемпіонаті світу з волейболу

Кесон-Сіті, Неділя 14 вересня 2025 10:30
Україна поразкою від Бельгії стартувала на чемпіонаті світу з волейболу Фото: Україна поступилась Бельгії на старті ЧС (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з поразки розпочала виступ у фінальній частині чемпіонату світу з волейболу-2025, що проходить на Філіппінах. У стартовому поєдинку "синьо-жовті" поступились Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Чемпіонат світу з волейболу-2025, груповий раунд, 1-й тур

Бельгія – Україна – 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)

Як пройшла гра

На початку матчу команди кілька разів змінювалися лідерством, проте надалі ініціативу перехопила Бельгія. Українцям не вдалося зрівняти рахунок, навпаки - відставання лише зростало. Першу партію "синьо-жовті" програли з різницею у дев'ять очок - 16:25.

Другий сет українці відкрили виграним розіграшем, але це стало єдиною перевагою у партії. Надалі суперник контролював гру та завершив ігровий відрізок на свою користь - 25:17.

У третій партії збірна України спершу трималася на відстані мінімального відставання, однак згодом пропустила ривок бельгійців у три очки. Підопічні Рауля Лосано змогли відновити рівновагу, та все ж суперник знову вийшов уперед і, попри втрачений матчбол, довів справу до перемоги.

Що далі

Ця поразка суттєво знизила шанси "синьо-жовтих" на вихід із групи, адже серед наших суперників також – чинні чемпіони світу, італійці.

Матч з Італією наша команда зіграє в останньому турі, 18 вересня. А перед цим зустрінеться з Алжиром. Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 вересня. Початок - о 09:00 за Києвом.

Сьогодні ж у 1-му турі нашої групи F відбудеться гра Італія - Алжир. Вона стартує о 16:30 за київським часом.

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Волейбол Збірна України Чемпіонат світу
