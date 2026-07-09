В Україна знову зафіксували землетрус

Зранку четверга, 9 липня, в одній з областей зафіксували підземні поштовхи. Цей землетрус став четвертим в Україні від початку місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
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За даними ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 9 липня 2026 року був зареєстрований о 09:43:36 за київським часом.
Підземні поштовхи стались на глибині 5 км. А їх магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,6.
"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - констатували спеціалісти.
Четвертий за липень землетрус зареєстрували з території Новоушицької територіальної громади (ТГ) Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Точні координати джерела підземних поштовхів є такими:
Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували між річками Жарнівка та Дністер (біля Дністровського ландшафтного заказника).
Найближчий до цієї точки населений пункт (по суходолу) - село Березівка.
Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась відносно неподалік кордону з Молдовою.
Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:
Отже, як бачимо, в Новоушицькій територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.
"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - підсумували у ГЦСК.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".
Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України.
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