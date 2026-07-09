В Україна знову зафіксували землетрус

Головне: Новий землетрус : 9 липня о 09:43 за київським часом сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Хмельницькій області.

: 9 липня о 09:43 за київським часом сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Хмельницькій області. Параметри : магнітуда землетрусу склала 1,6 за шкалою Ріхтера, глибина джерела - 5 км.

: магнітуда землетрусу склала 1,6 за шкалою Ріхтера, глибина джерела - 5 км. Рівень небезпеки : за класифікацією експертів, подія відноситься до невідчутних - такі поштовхи населенню не загрожують.

: за класифікацією експертів, подія відноситься до невідчутних - такі поштовхи населенню не загрожують. Сейсмічна активність: цей землетрус - вже четвертий в Україні від початку липня 2026 року.

Коли та на якій глибині стався землетрус

За даними ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 9 липня 2026 року був зареєстрований о 09:43:36 за київським часом.

Підземні поштовхи стались на глибині 5 км. А їх магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,6.

"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - констатували спеціалісти.

Де саме в Україні зафіксували землетрус

Четвертий за липень землетрус зареєстрували з території Новоушицької територіальної громади (ТГ) Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Точні координати джерела підземних поштовхів є такими:

48,59 пн.ш. (широта);

27,23 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 9 липня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували між річками Жарнівка та Дністер (біля Дністровського ландшафтного заказника).

Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Найближчий до цієї точки населений пункт (по суходолу) - село Березівка.

Найближчі до джерела землетрусу населені пункти (карта: gcsk.gov.ua)

Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась відносно неподалік кордону з Молдовою.

Місцерозташування джерела землетрусу 9 липня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні від початку липня

Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:

3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);

- поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера); 4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);

- з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера); 7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);

- з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера); 9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).

Отже, як бачимо, в Новоушицькій територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - підсумували у ГЦСК.