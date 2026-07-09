RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине снова зафиксировали землетрясение

14:32 09.07.2026 Чт
3 мин
Точные координаты источника уже известны, но была ли опасность?
aimg Ирина Костенко
Землетрясения в Украине случаются, но некоторые - едва заметны (фото иллюстративное: Getty Images)

Утром четверга, 9 июля, в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Главное:

  • Новое землетрясение: 9 июля в 09:43 по киевскому времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области.
  • Параметры: магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера, глубина источника - 5 км.
  • Уровень опасности: по классификации экспертов, событие относится к неощутимым - такие толчки населению не угрожают.
  • Сейсмическая активность: это землетрясение - уже четвертое в Украине с начала июля 2026 года.

Когда и на какой глубине произошло землетрясение

По данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 9 июля 2026 года было зарегистрировано в 09:43:36 по киевскому времени.

Подземные толчки произошли на глубине 5 км. А их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,6.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали специалисты.

Читайте также: Разрушительные землетрясения в Украине - реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН

Где именно в Украине зафиксировали землетрясение

Четвертое за июль землетрясение зарегистрировали с территории Новоушицкой территориальной громады (ТГ) Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Точные координаты источника подземных толчков таковы:

  • 48,59 с.ш. (широта);
  • 27,23 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 9 июля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали между реками Жарновка и Днестр (возле Днестровского ландшафтного заказника).

Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Ближайший к этой точке населенный пункт (по суше) - село Березовка.

Ближайшие к источнику землетрясения населенные пункты (карта: gcsk.gov.ua)

Если же смотреть на карту шире, событие произошло относительно недалеко от границы с Молдовой.

Местонахождение источника землетрясения 9 июля 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала июля

Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:

  • 3 июля - у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера);
  • 4 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);
  • 7 июля - с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера);
  • 9 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,6 по шкале Рихтера).

Следовательно, как видим, в Новоушицкой территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не в первый раз.

"Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - подытожили в ГЦСК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".

Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.

Читайте также, как землетрясения добьют Крымский мост и может ли уйти под землю Москва.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаКаменец-ПодольскийДнестрХмельницкая областьсейсмологЗемлетрясениеГраница с УкраинойУченые