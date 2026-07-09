В Украине снова зафиксировали землетрясение

Утром четверга, 9 июля, в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Главное:
По данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 9 июля 2026 года было зарегистрировано в 09:43:36 по киевскому времени.
Подземные толчки произошли на глубине 5 км. А их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,6.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали специалисты.
Четвертое за июль землетрясение зарегистрировали с территории Новоушицкой территориальной громады (ТГ) Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Точные координаты источника подземных толчков таковы:
Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали между реками Жарновка и Днестр (возле Днестровского ландшафтного заказника).
Ближайший к этой точке населенный пункт (по суше) - село Березовка.
Если же смотреть на карту шире, событие произошло относительно недалеко от границы с Молдовой.
Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:
Следовательно, как видим, в Новоушицкой территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не в первый раз.
"Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - подытожили в ГЦСК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".
Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.
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