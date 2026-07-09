В Украине снова зафиксировали землетрясение

Главное: Новое землетрясение : 9 июля в 09:43 по киевскому времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области.

: 9 июля в 09:43 по киевскому времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области. Параметры : магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера, глубина источника - 5 км.

: магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера, глубина источника - 5 км. Уровень опасности : по классификации экспертов, событие относится к неощутимым - такие толчки населению не угрожают.

: по классификации экспертов, событие относится к неощутимым - такие толчки населению не угрожают. Сейсмическая активность: это землетрясение - уже четвертое в Украине с начала июля 2026 года.

Когда и на какой глубине произошло землетрясение

По данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 9 июля 2026 года было зарегистрировано в 09:43:36 по киевскому времени.

Подземные толчки произошли на глубине 5 км. А их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,6.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали специалисты.

Где именно в Украине зафиксировали землетрясение

Четвертое за июль землетрясение зарегистрировали с территории Новоушицкой территориальной громады (ТГ) Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Точные координаты источника подземных толчков таковы:

48,59 с.ш. (широта);

27,23 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 9 июля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали между реками Жарновка и Днестр (возле Днестровского ландшафтного заказника).

Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Ближайший к этой точке населенный пункт (по суше) - село Березовка.

Ближайшие к источнику землетрясения населенные пункты (карта: gcsk.gov.ua)

Если же смотреть на карту шире, событие произошло относительно недалеко от границы с Молдовой.

Местонахождение источника землетрясения 9 июля 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала июля

Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:

3 июля - у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера);

- у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера); 4 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);

- с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера); 7 июля - с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера);

- с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера); 9 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,6 по шкале Рихтера).

Следовательно, как видим, в Новоушицкой территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не в первый раз.

"Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - подытожили в ГЦСК.