Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Кримський міст, який окупанти звели із порушенням будівельних норм. Підземні поштовхи дають "накопичувальний ефект", що зрештою може зруйнувати конструкцію.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь .

Головне: Сейсмічна загроза: Серія землетрусів поблизу Криму (зокрема 22-24 червня) критично послаблює конструкції Кримського мосту, який звели з порушенням усіх норм безпеки.

Серія землетрусів поблизу Криму (зокрема 22-24 червня) критично послаблює конструкції Кримського мосту, який звели з порушенням усіх норм безпеки. Політичне будівництво: Росіяни свідомо знизили показники сейсмічної бальності для цієї території, щоб виправдати зведення мосту на вкрай нестабільних ґрунтах з власною системою розломів.

Росіяни свідомо знизили показники сейсмічної бальності для цієї території, щоб виправдати зведення мосту на вкрай нестабільних ґрунтах з власною системою розломів. "Столітній цикл": Через циклічний характер землетрусів (подібно до катастрофи 1927 року) прогноз щодо потужного поштовху до 2027 року залишається актуальним.

Через циклічний характер землетрусів (подібно до катастрофи 1927 року) прогноз щодо потужного поштовху до 2027 року залишається актуальним. Незворотні наслідки: Підземна активність має накопичувальний ефект, який робить руйнування мосту неминучим - конструкції "доб'ють" навіть без зовнішніх атак.

Порушенням норм будівництва у сейсмічно активній зоні

Науковець наголошує: будівництво мосту в цій зоні від початку суперечило безпековим стандартам, оскільки територія між Керченським і Таманським півостровами характеризується вкрай нестабільними ґрунтами та наявністю власної системи розломів.

"Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми і знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво у сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти і своя система розломів між Керченським і Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням", - пояснює він.

Землетруси критично послаблюють конструкції моста

Землетруси, які регулярно стаються в регіоні (зокрема, серія поштовхів 22-24 червня), мають для мосту довготривалі негативні наслідки. Дмитро Гринь пояснює, що вплив підземних поштовхів не є миттєвим, але він є безповоротним.

Такі землетруси мають накопичувальний ефект, який поступово послаблює як самі конструкції мосту, так і ґрунти під його опорами.

Процеси, що відбуваються всередині конструкції через постійну сейсмічну напругу, є незворотними.

"Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет", - резюмує експерт.