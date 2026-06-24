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Землетруси добʼють Кримський міст, процеси незворотні, - сейсмолог

16:39 24.06.2026 Ср
2 хв
Росіяни звели переправу із порушеннями будівельних норм
aimg Василина Копитко
Землетруси добʼють Кримський міст, процеси незворотні, - сейсмолог Опори Кримського мосту постійно потрапляють під руйнівний вплив землетрусів (фото: Getty Images)
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Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Кримський міст, який окупанти звели із порушенням будівельних норм. Підземні поштовхи дають "накопичувальний ефект", що зрештою може зруйнувати конструкцію.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Головне:

  • Сейсмічна загроза: Серія землетрусів поблизу Криму (зокрема 22-24 червня) критично послаблює конструкції Кримського мосту, який звели з порушенням усіх норм безпеки.
  • Політичне будівництво: Росіяни свідомо знизили показники сейсмічної бальності для цієї території, щоб виправдати зведення мосту на вкрай нестабільних ґрунтах з власною системою розломів.
  • "Столітній цикл": Через циклічний характер землетрусів (подібно до катастрофи 1927 року) прогноз щодо потужного поштовху до 2027 року залишається актуальним.
  • Незворотні наслідки: Підземна активність має накопичувальний ефект, який робить руйнування мосту неминучим - конструкції "доб'ють" навіть без зовнішніх атак.

Порушенням норм будівництва у сейсмічно активній зоні

Науковець наголошує: будівництво мосту в цій зоні від початку суперечило безпековим стандартам, оскільки територія між Керченським і Таманським півостровами характеризується вкрай нестабільними ґрунтами та наявністю власної системи розломів.

"Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми і знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво у сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти і своя система розломів між Керченським і Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням", - пояснює він.

Землетруси критично послаблюють конструкції моста

Землетруси, які регулярно стаються в регіоні (зокрема, серія поштовхів 22-24 червня), мають для мосту довготривалі негативні наслідки. Дмитро Гринь пояснює, що вплив підземних поштовхів не є миттєвим, але він є безповоротним.

Такі землетруси мають накопичувальний ефект, який поступово послаблює як самі конструкції мосту, так і ґрунти під його опорами.

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Процеси, що відбуваються всередині конструкції через постійну сейсмічну напругу, є незворотними.

"Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет", - резюмує експерт.

Землетруси у Криму

Нагадаємо, що 22 червня у Криму протягом дня сталося 6 землетрусів, найсильніший сягнув потужності 4,5 бала. 24 червня на півострові знову зафіксували підземні повштовхи.

У коментарі РБК-Україна сейсмолог Дмитро Гринь пояснив, що поблизу Криму є система розломів, які час від часу активізуються. Зараз є серйозна загроза, що у межах 2027 року відбудеться масштабний землетрус, який може зрівнятись із подією 100-річної давнини. Тоді підземні поштовхи були 9 балів і зруйнували 70% будівель Ялти.

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