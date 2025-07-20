Чи може Москва піти під землю через землетрус і що загрожує РФ: відповідь експерта

Сучасні норми будівництва відрізняються від радянських. У СРСР вся цивільна інфраструктура, зокрема і житлова забудова, орієнтувалася на землетруси 5 балів. Тим часом наймасштабніші землетруси виникають у Південній Америці - в Чилі й Перу (для яких 8-9 балів - не рідкість).

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь .

Чи може землетрус зруйнувати Москву

Експерт повідомив, що Москва стоїть на Східноєвропейській платформі - далеко від активних зон. Тож всі європейські землетруси до неї не доходять.

"Хоча землетрус 1977 року Москва також відчувала", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи можуть у РФ виникнути такі землетруси, щоб зруйнувати Москву, Гринь відповів негативно.

"На превеликий жаль, ні", - визнав науковець.

Водночас він нагадав, що "в РФ є Північний Кавказ, сейсмічно-активна зона на Далекому Сході, на Байкалі, Алтай".

"Тому Росію трусить, але локально. Бо вона знаходиться на стабільних платформах", - пояснив спеціаліст.

Яка інша загроза існує для країни-агресора

За словами Гриня, в РФ є інша загроза.

"Зміна клімату може призвести до танення вічної мерзлоти у Сибірі. Приблизно 65% території РФ розташовано в зоні багаторічномерзлих ґрунтів. Там землі, як такої, немає. Лише пісок, насичений водою, яка замерзла. Фактично 5-20 метрів завглибшки (в деяких місцях понад 1 км) - це все лід", - розповів він.

Експерт зауважив, що вже зараз "там місцями фіксують величезні за площею та глибиною провалля, які утворюються від нагрівання сонця чи внаслідок людської діяльності".

Це призводить до величезних економічних збитків.

"Крім того, росіяни зараз штучно змінюють там клімат - палять ліси, щоб прогріти повітря", - наголосив доктор фізико-математичних наук.

Їхня мета - "аби льодовики в Арктичному океані потоншали й відкрили судноплавний шлях по Північному морському шляху, який проходить уздовж північного узбережжя РФ".

"Бо зараз росіяни змушені ходити по морю в Європу та Азію через Суецький канал", - підсумував Гринь.