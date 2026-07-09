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В Україна знову зафіксували землетрус

14:32 09.07.2026 Чт
3 хв
Точні координати джерела вже відомі, але чи була небезпека?
aimg Ірина Костенко
В Україна знову зафіксували землетрус Землетруси в Україні трапляються, але деякі - ледь помітні (фото ілюстративне: Getty Images)
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Зранку четверга, 9 липня, в одній з областей зафіксували підземні поштовхи. Цей землетрус став четвертим в Україні від початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Головне:

  • Новий землетрус: 9 липня о 09:43 за київським часом сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Хмельницькій області.
  • Параметри: магнітуда землетрусу склала 1,6 за шкалою Ріхтера, глибина джерела - 5 км.
  • Рівень небезпеки: за класифікацією експертів, подія відноситься до невідчутних - такі поштовхи населенню не загрожують.
  • Сейсмічна активність: цей землетрус - вже четвертий в Україні від початку липня 2026 року.

Коли та на якій глибині стався землетрус

За даними ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 9 липня 2026 року був зареєстрований о 09:43:36 за київським часом.

Підземні поштовхи стались на глибині 5 км. А їх магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,6.

"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - констатували спеціалісти.

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Де саме в Україні зафіксували землетрус

Четвертий за липень землетрус зареєстрували з території Новоушицької територіальної громади (ТГ) Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Точні координати джерела підземних поштовхів є такими:

  • 48,59 пн.ш. (широта);
  • 27,23 сх.д. (довгота).

В Україна знову зафіксували землетрусПараметри зафіксованого 9 липня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували між річками Жарнівка та Дністер (біля Дністровського ландшафтного заказника).

В Україна знову зафіксували землетрусДжерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Найближчий до цієї точки населений пункт (по суходолу) - село Березівка.

В Україна знову зафіксували землетрусНайближчі до джерела землетрусу населені пункти (карта: gcsk.gov.ua)

Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась відносно неподалік кордону з Молдовою.

В Україна знову зафіксували землетрусМісцерозташування джерела землетрусу 9 липня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні від початку липня

Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:

  • 3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);
  • 4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);
  • 7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);
  • 9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).

Отже, як бачимо, в Новоушицькій територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - підсумували у ГЦСК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України.

Читайте також, як землетруси доб'ють Кримський міст й чи може піти під землю Москва.

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