В Украине снова зафиксировали землетрясение
Утром четверга, 9 июля, в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Главное:
- Новое землетрясение: 9 июля в 09:43 по киевскому времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области.
- Параметры: магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера, глубина источника - 5 км.
- Уровень опасности: по классификации экспертов, событие относится к неощутимым - такие толчки населению не угрожают.
- Сейсмическая активность: это землетрясение - уже четвертое в Украине с начала июля 2026 года.
Когда и на какой глубине произошло землетрясение
По данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 9 июля 2026 года было зарегистрировано в 09:43:36 по киевскому времени.
Подземные толчки произошли на глубине 5 км. А их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,6.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали специалисты.
Где именно в Украине зафиксировали землетрясение
Четвертое за июль землетрясение зарегистрировали с территории Новоушицкой территориальной громады (ТГ) Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Точные координаты источника подземных толчков таковы:
- 48,59 с.ш. (широта);
- 27,23 в.д. (долгота).
Параметры зафиксированного 9 июля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)
Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали между реками Жарновка и Днестр (возле Днестровского ландшафтного заказника).
Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)
Ближайший к этой точке населенный пункт (по суше) - село Березовка.
Ближайшие к источнику землетрясения населенные пункты (карта: gcsk.gov.ua)
Если же смотреть на карту шире, событие произошло относительно недалеко от границы с Молдовой.
Местонахождение источника землетрясения 9 июля 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)
Землетрясения в Украине с начала июля
Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:
- 3 июля - у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера);
- 4 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);
- 7 июля - с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера);
- 9 июля - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,6 по шкале Рихтера).
Следовательно, как видим, в Новоушицкой территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не в первый раз.
"Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - подытожили в ГЦСК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".
Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины.
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