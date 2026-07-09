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Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки

12:23 09.07.2026 Чт
2 хв
Які об'єкти потрапили під удар?
aimg Олена Чупровська
Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки Фото: що уражено в Чорному та Азовському морях (колаж РБК-Україна)
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Сили оборони України вночі проти 9 липня завдали ударів по кораблях, нафтотерміналу та складу боєприпасів росіян. Ціль атаки - підірвати воєнно-економічний потенціал агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Що уразили в Азовському морі

Українські підрозділи вдарили одразу по кільком суднам російського флоту в акваторії Азовського моря. Йдеться про:

  • 12 танкерів;
  • один буксир;
  • один суховантаж.

Ці судна возили пально-мастильні матеріали для угруповань російських військ. Також їх використовували для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій - а це один із головних джерел фінансування війни проти України.

Наскільки серйозні пошкодження отримали судна, поки уточнюють.

Удар по нафтотерміналу в Батайську

Атаки зазнав і нафтоналивний термінал "Юг Русі" у Батайську Ростовської області. Поблизу підприємства спалахнула пожежа.

Цей об'єкт переганяє нафтопродукти на експорт. Крім того, через нього забезпечують пальним російські війська на південному напрямку, а валюту від продажу нафти скеровують на фінансування війни.

Масштаби завданих збитків також уточнюють.

Ще один удар припав на склад боєприпасів росіян у районі Сорокиного Луганської області.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про ураження двох нафтобаз - у Тверській та Ставропольській областях, а також нафтоперекачувальної станції в Уфі.

Ці об'єкти розташовані на відстані від 500 до 1500 кілометрів від українського кордону.

Тим часом дрони атакували ще два російські танкери у Таганрозькій затоці, і на суднах спалахнули пожежі. Екіпажі евакуювали, а один із танкерів продовжував горіти.

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