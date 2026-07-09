Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки
Сили оборони України вночі проти 9 липня завдали ударів по кораблях, нафтотерміналу та складу боєприпасів росіян. Ціль атаки - підірвати воєнно-економічний потенціал агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Що уразили в Азовському морі
Українські підрозділи вдарили одразу по кільком суднам російського флоту в акваторії Азовського моря. Йдеться про:
- 12 танкерів;
- один буксир;
- один суховантаж.
Ці судна возили пально-мастильні матеріали для угруповань російських військ. Також їх використовували для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій - а це один із головних джерел фінансування війни проти України.
Наскільки серйозні пошкодження отримали судна, поки уточнюють.
Удар по нафтотерміналу в Батайську
Атаки зазнав і нафтоналивний термінал "Юг Русі" у Батайську Ростовської області. Поблизу підприємства спалахнула пожежа.
Цей об'єкт переганяє нафтопродукти на експорт. Крім того, через нього забезпечують пальним російські війська на південному напрямку, а валюту від продажу нафти скеровують на фінансування війни.
Масштаби завданих збитків також уточнюють.
Ще один удар припав на склад боєприпасів росіян у районі Сорокиного Луганської області.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів про ураження двох нафтобаз - у Тверській та Ставропольській областях, а також нафтоперекачувальної станції в Уфі.
Ці об'єкти розташовані на відстані від 500 до 1500 кілометрів від українського кордону.
Тим часом дрони атакували ще два російські танкери у Таганрозькій затоці, і на суднах спалахнули пожежі. Екіпажі евакуювали, а один із танкерів продовжував горіти.