ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 23:16
UA EN RU
Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів Фото: армія РФ знову обстрілює дронами-камікадзе Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові знову обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Після масованого удару минулої ночі, ворог продовжував упродовж неділі атакувати країну невеликими групами БпЛА.

Станом на 23:10 ворожі безпілотники рухалися:

  • на Чернігівщині з півночі курсом на південний захід;
  • на Сумщині на південному сході курсом на Суми;
  • на Харківщині група південніше Харкова курсом на місто;
  • на Херсонщині група з півдня курсом на північний захід.

Станом на 23:36 ворожі безпілотники рухалися:

  • група в центрі Чернігівської області курсом на Чернігів;
  • нова група у Херсонській області з півдня, курсом на північний захід;
  • група на північному сході Миколаївської області курсом на північний захід.

Станом на 00:38 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україна знову під атакою російських &quot;Шахедів&quot;: де ризик ударів

Повітряні удари росіян

Росіяни продовжують регулярні обстріли ударними дронами населених пунктів України.

Ввечері 5 жовтня у Харкові пролунали більше десяти вибухів. У місті фіксуються перебої з електроенергією.

Також у неділю ворог уперше за повномасштабну війну атакував FPV-дроном з оптиковолоконним зв'язком. Пошкоджено автомобіль біля житлового будинку.

Вдень 5 жовтня російські безпілотники обстріляли два автомобілі неподалік Куп'янська на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей і поранено волонтерку.

Комбінований ракетно-дроновий удар

В ніч на 5 жовтня Росія завдала одного з найбільш масштабних ударів по Україні з використанням великої кількості безпілотників, крилатих ракет зі стратегічної авіації та аеробалістичних ракет "Кинджал".

Головною ціллю обстрілу були Львів та Львівська область.

Також великі руйнування зафіксовані у Запоріжжі, Сумах, Чернігові.

Детальніше про всі наслідки нічної атаки по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії