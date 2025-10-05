Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів

Російські військові знову обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:38 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари росіян

Росіяни продовжують регулярні обстріли ударними дронами населених пунктів України.

Ввечері 5 жовтня у Харкові пролунали більше десяти вибухів. У місті фіксуються перебої з електроенергією.

Також у неділю ворог уперше за повномасштабну війну атакував FPV-дроном з оптиковолоконним зв'язком. Пошкоджено автомобіль біля житлового будинку.

Вдень 5 жовтня російські безпілотники обстріляли два автомобілі неподалік Куп'янська на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей і поранено волонтерку.

Комбінований ракетно-дроновий удар

В ніч на 5 жовтня Росія завдала одного з найбільш масштабних ударів по Україні з використанням великої кількості безпілотників, крилатих ракет зі стратегічної авіації та аеробалістичних ракет "Кинджал".

Головною ціллю обстрілу були Львів та Львівська область.

Також великі руйнування зафіксовані у Запоріжжі, Сумах, Чернігові.

Детальніше про всі наслідки нічної атаки по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.