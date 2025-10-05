Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет

У ніч на неділю, 5 жовтня, Львів та область було атаковано 90 ударними дронами та ракетами Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігора Туза в ефірі національного телемарафону, а також Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Львів та область

За його даними, всього цього ранку Львів та Львівську область атакували 90 російських дронів та ракет.

"На Львівську область прийшлось 78 дронів та 12 ракет... Ряд об'єктів критичної інфраструктури постраждав, також постраждало багато багатоквартирних і інших будинків житлових, де проживають мирні люди,- розповів Туз.

Наразі відомо, що найбільше постраждали Львів, а також Львівський та Стрийський райони. Влучання від ворожого обстрілу зафіксовані також в Дрогобицькому та Шепетівському районах.

У Лапаївці пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло п'ятеро людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.

"Якщо мова йде про Лапаївку, то там близько десяти приватних будинків, де вже є інформація про п'ять загиблих осіб, троє осіб в лікарні, надається відповідна допомога", - розповів він.

Що кажуть в ОВА

Водночас, Козицький заявив, що сьогодні вночі ворог здійснив наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення.

"У зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 "Шахедів і 23 крилаті ракети. Дякую оборонцям неба за те, що значну частину ворожих цілей вдалося знищити", - пише він.

За його словами, цілі ракет і "Шахедів" практично ті самі - житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Однак цього разу також додалися об’єкти газотранспортної інфраструктури.

Масований обстріл 5 жовтня

У ніч на суботу, 5 жовтня, Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.