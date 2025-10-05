Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов
Российские военные снова обстреливают Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
После массированного удара минувшей ночью, враг продолжал в течение воскресенья атаковать страну небольшими группами БпЛА.
По состоянию на 23:10 вражеские беспилотники двигались:
- в Черниговской области с севера курсом на юго-запад;
- в Сумской области на юго-востоке курсом на Сумы;
- в Харьковской области группа южнее Харькова курсом на город;
- в Херсонской области группа с юга курсом на северо-запад.
По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары россиян
Россияне продолжают регулярные обстрелы ударными дронами населенных пунктов Украины.
Вечером 5 октября в Харькове прогремели более десяти взрывов. В городе фиксируются перебои с электроэнергией.
Также в воскресенье враг впервые за полномасштабную войну атаковал FPV-дроном с оптиковолоконной связью. Поврежден автомобиль возле жилого дома.
Днем 5 октября российские беспилотники обстреляли два автомобиля неподалеку Купянска на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека и ранен волонтер.
Комбинированный ракетно-дроновой удар
В ночь на 5 октября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине с использованием большого количества беспилотников, крылатых ракет из стратегической авиации и аэробаллистических ракет "Кинжал".
Главной целью обстрела были Львов и Львовская область.
Также большие разрушения зафиксированы в Запорожье, Сумах, Чернигове.
Подробнее обо всех последствиях ночной атаки по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.