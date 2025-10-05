ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 23:16
UA EN RU
Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов Фото: армия РФ снова обстреливает дронами-камикадзе Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные снова обстреливают Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

После массированного удара минувшей ночью, враг продолжал в течение воскресенья атаковать страну небольшими группами БпЛА.

По состоянию на 23:10 вражеские беспилотники двигались:

  • в Черниговской области с севера курсом на юго-запад;
  • в Сумской области на юго-востоке курсом на Сумы;
  • в Харьковской области группа южнее Харькова курсом на город;
  • в Херсонской области группа с юга курсом на северо-запад.

По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украина снова под атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Россияне продолжают регулярные обстрелы ударными дронами населенных пунктов Украины.

Вечером 5 октября в Харькове прогремели более десяти взрывов. В городе фиксируются перебои с электроэнергией.

Также в воскресенье враг впервые за полномасштабную войну атаковал FPV-дроном с оптиковолоконной связью. Поврежден автомобиль возле жилого дома.

Днем 5 октября российские беспилотники обстреляли два автомобиля неподалеку Купянска на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека и ранен волонтер.

Комбинированный ракетно-дроновой удар

В ночь на 5 октября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине с использованием большого количества беспилотников, крылатых ракет из стратегической авиации и аэробаллистических ракет "Кинжал".

Главной целью обстрела были Львов и Львовская область.

Также большие разрушения зафиксированы в Запорожье, Сумах, Чернигове.

Подробнее обо всех последствиях ночной атаки по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии