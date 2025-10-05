Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні (відео)

Місто Краматорськ Донецької області ввечері у неділю, 5 жовтня, вперше було атаковано російським дроном на оптичному оволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донбас.Реалії в Telegram і Краматорської міської ради в Telegram .

Краматорська міська рада підтвердила удар FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.

До цього атаки російських безпілотників на оптоволокні по Краматорську не фіксувалися.

Дрони на оптоволокні

РФ активно використовує безпілотники, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Такі дрони отримують команди і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбується через радіоканал.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, вдень у суботу, 4 жовтня, росіяни вчергове атакували Краматорськ Донецької області - вони влучили по лікарняному містечку.

Крім того, в п'ятницю ввечері деякі райони Краматорська залишились без світла через ворожий обстріл.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків.