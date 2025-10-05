ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні (відео)

Краматорськ, Неділя 05 жовтня 2025 21:22
UA EN RU
Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні (відео) Ілюстративне фото: дрон на оптоволокні вперше вдарив по Краматорську (armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Місто Краматорськ Донецької області ввечері у неділю, 5 жовтня, вперше було атаковано російським дроном на оптичному оволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донбас.Реалії в Telegram і Краматорської міської ради в Telegram.

Кореспондент Донбас.Реалії повідомив про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови.

До цього атаки російських безпілотників на оптоволокні по Краматорську не фіксувалися.

Краматорська міська рада підтвердила удар FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.

Інформація щодо постраждалих не надходила, наразі встановлюються наслідки ворожого удару.

Дрони на оптоволокні

РФ активно використовує безпілотники, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Такі дрони отримують команди і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбується через радіоканал.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, вдень у суботу, 4 жовтня, росіяни вчергове атакували Краматорськ Донецької області - вони влучили по лікарняному містечку.

Крім того, в п'ятницю ввечері деякі райони Краматорська залишились без світла через ворожий обстріл.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Війна в Україні Дрони
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії