ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Перебої зі світлом та газом, пожежі та жертва: всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні

Неділя 05 жовтня 2025 09:06
UA EN RU
Перебої зі світлом та газом, пожежі та жертва: всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні Фото: наслідки комбінованої атаки РФ по Україні (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

У ніч на неділю, 5 жовтня, Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Ворог застосував різні види озброєння для обстрілу українських міст.

РБК-Україна розповідає, які наслідки одного з наймасштабніших ударів росіян.

Головне:

  • Росія застосувала "Шахеди", "Кинджали" та стратегічну авіацію;
  • у Запоріжжі відомо про жертву;
  • по всій Україні проблеми з електроенергією;
  • Львів зазнав найбільшого удару.

Чим били Росіяни

З вечора суботи, 4 жовтня, російська армія запустила групи ударних дронів з понад п'яти напрямків. Ворожі безпілотники фіксувались майже у всіх областях України. Зокрема у Києві та Одесі також працювала ППО по дронах.

Вже вночі 5 жовтня окупанти запустили "Калібри" з кораблів в акваторії Чорного моря. Ракети з півдня летіли у напрямку західних областей.

Окрім цього у повітрі був винищувач МіГ-31К, який атакував місто Львів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Армія РФ запустила ракети з винищувачів о 06:30. Вони пролетіли через північні та центральні регіони країни.

Також ворог застосував авіацію - Україну було атаковано крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх основною ціллю також були західні області країни.

Львів

Львів зазнав наймасованішого удару - спочатку ворог атакував місто дронами, потім "Кинджалами" та "Калібрами".

Внаслідок обстрілу частина Львова залишилась без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку, громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

Після удару у місті спостерігається низка пожеж - зокрема, горить індустріальний парк Sparrow. Також зафіксовано сильне задимлення.
Перебої зі світлом та газом, пожежі та жертва: всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні

Місцевим радять дотримуватись кількох простих порад, щоб уникнути неприємних відчуттів і зберегти здоров’я:

  • щільно зачиніть вікна;
  • утримайтесь від виходів на вулицю без нагальної потреби;
  • якщо все ж потрібно вийти – надягніть зволожену маску або респіратор

Запоріжжя

Запоріжжя цієї ночі пережило чергову комбіновану атаку РФ: ворог випустив дрони і авіабомби, і завдав не менше 10 ударів.

Наразі відомо, що в результаті атаки пошкоджено будинки, виникли пожежі, а також перебої з водою і світлом. Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла. Також у Запоріжжі після нічної атаки РФ понад 290 абонентів залишилися без газу

За даними місцевої влади, через російську нічну атаку постраждали 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один з житлових будинків отримав серйозні руйнування.

Також відомо, що під час атаки 1 людина загинула, ще 10 дістали поранення. Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей - 60-річного чоловіка та 69-річну жінку - ще обстежують медики

Кіровоградська область

Влада повідомляє про збиття ворожих дронів у регіоні. В Олександрійському районі уламками збитого дрона пошкоджено вікна в двох житлових будинках та дах господарчої споруди.

В Голованівському районі - постраждали 10 приватних домоволодінь. Зачепило також лінії електропередач.

Головне - обійшлося без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби.

Черкаська область

За попередніми даними, у Черкаській області сили ППО збили 13 ворожих дронів. Травмованих немає.

Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють.

Івано-Франківська область

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину - ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

Вінницька область

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

За інформацією - постраждалих немає.

Чернігівська область

У Чернігівській області росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил, ДСНС, поліції на місцевої влади в регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Львів Черкаси Кропивницький Івано-Франківськ Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим