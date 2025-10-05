ua en ru
У Харкові пролунали понад десяток вибухів: місто атакують дрони

Неділя 05 жовтня 2025 22:58
У Харкові пролунали понад десяток вибухів: місто атакують дрони Фото: на місто летіли бойові дрони противника (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 5 жовтня, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було чути серію гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові вибухи - місто атаковане ворожими бойовими дронами", - йдеться у повідомленні о 22:47.

Судячи з місцевих Telegram-каналів, перші два вибухи пролунали о 22:44, і наразі їх вже було більше 10.

Також низка пабліків пишуть, що у місті виникли перебої зі світлом. Проте офіційних підтверджень поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

У Харкові пролунали понад десяток вибухів: місто атакують дрони

Новина доповнюється...

