Росія завдала ударів по енергетиці України: пошкодження у Запоріжжі, Сумах та Чернігові

Вночі Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що значна кількість споживачів залишилася без світла в Запоріжжі, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", - додали в Міненерго.

Сьогодні ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.

Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Вже вранці 5 жовтня Чернігів атакували російські "Шахеди". Є влучання в одне із підприємств.