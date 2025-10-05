ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала ударів по енергетиці України: пошкодження у Запоріжжі, Сумах та Чернігові

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 11:59
UA EN RU
Росія завдала ударів по енергетиці України: пошкодження у Запоріжжі, Сумах та Чернігові Фото: російські військові знову завдали ударів по енергетиці України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вночі Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що значна кількість споживачів залишилася без світла в Запоріжжі, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Сьогодні ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", - додали в Міненерго.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.

Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вже вранці 5 жовтня Чернігів атакували російські "Шахеди". Є влучання в одне із підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Війна Росії проти України Окупанти
Новини
На Львівщині вдвічі зросла кількість загиблих: ДСНС показала наслідки удару РФ
На Львівщині вдвічі зросла кількість загиблих: ДСНС показала наслідки удару РФ
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії