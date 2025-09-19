ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал

Шеньчжень, П'ятниця 19 вересня 2025 10:43
UA EN RU
Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал Фото: Україна зіграє з Італією за вихід у фінал (billiejeankingcup.com)
Автор: Андрій Костенко

19 вересня в китайському Шенчьжені жіноча збірна Україна з тенісу проведе найважливіший поєдинок у всій своїй історії. У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг (фактично – чемпіонату світу серед національних команд) вона зіграє проти чинних володарок титулу – італійок.

Про деталі майбутнього протистояння – розповідає РБК-Україна.

Опонентки для Костюк

Матчева зустріч стартує о 12:00 за київським часом.

У першому поєдинку зійдуться другі номери команд. Остаточні склади за регламентом оголошуються за годину до гри. Але за нашу збірну майже на сто відсотків гратиме Марта Костюк (№26 WTA).

Щодо італійок – можливі варіанти. Проти Марти можуть виставити Лучію Бронцетті (№74 WTA) або Елізабетту Коччаретто (№91 WTA).

Що одна, що інша значно поступаються Костюк у класі, і вітчизняна тенісистка просто зобов'язана перемагати.

Зазначимо, що з Бронцетті Костюк на корті ще не перетиналася, а Коччаретто – двічі перемагала (обидві гри відбулися ще у 2023 році).

Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал

Все залежить від Світоліної

Потім на корт вийдуть лідери команд – Еліна Світоліна (№ 13 WTA) та Жасмін Паоліні (№ 8 WTA).

Світоліна грала проти Паоліні двічі. Матчі відбулися в рамках цьогорічних "грендслемів", були дуже драматичними за сюжетами та завершилися на користь українки.

Обидва ці поєдинки – на Australian Open та "Ролан Гаррос" – увійшли до топ-5 матчів українок на цьогорічних "мейджорах".

На відміну від гри за участю Костюк, тут шанси суперниць – 50 на 50. Але Світоліній просто необхідно перемагати, бо якщо матч збірних дійде до вирішальної парної зустрічі – перевага буде на боці Італії.

У парах – шансів небагато

За Україну в парі заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, за Італію, вірогідно, гратимуть Паоліні та досвідчена Сара Еррані.

38-річна спортсменка в індивідуальному рейтингу WTA лише 466-та. Але вона в останні роки перекваліфікувалася на чисту парну гравчиню. І разом з Паоліні – перебуває на 5-й сходинці світового рейтингу пар. Здолати цей тандем сестрам Кіченок буде надзвичайно важко.

Отже ключ до успіху України – це перемоги в індивідуальних зустрічах.

Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України Еліна Світоліна Марта Костюк
Новини
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто