Стабільність Світоліної та падіння Стародубцевої: позиції українок в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 15 вересня, було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
У топ-10 без змін
Після завершення US Open провідні тенісистки світу не брали участі у змаганнях, готуючись до азійської серії турнірів. Тому перша десятка рейтингу залишилася незмінною.
Топ-10 світового рейтингу
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (9). Аманда Анісімова (США)
- (5). Мірра Андрєєва
- (6). Медісон Кіз (США)
- (4). Джессіка Пегула (США)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (7). Чжен Ціньвень (Китай)
- (10). Єлена Рибакіна (Казахстан)
На яких місцях українки
Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка у світовому рейтингу утримує 13-ту позицію. Вона разом із Мартою Костюк і Даяною Ястремською входить до першої півсотні найкращих.
Костюк опустилася на один рядок і тепер 26-та. Ястремська показала мінімальний прогрес і піднялася на 32-гу сходинку.
У топ-100 перебуває Юлія Стародубцева, яка втратила одразу 12 місць та тепер перебуває на 87-й сходинці.
Ангеліна Калініна, яка не виступає більше трьох місяців, продовжує падіння в рейтингу. Зараз вона 155-та.
Натомість після виходу у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у словенській Любляні свій особистий рекорд оновила Олександра Олійникова, піднявшись на 163-ту сходинку.
Олександра Олійникова (фото: instagram)
Топ-10 українок в рейтингу WTA
- 13 (13). Еліна Світоліна
- 26 (25). Марта Костюк
- 32 (33). Даяна Ястремська
- 87 (75). Юлія Стародубцева
- 155 (152). Ангеліна Калініна
- 163 (175). Олександра Олійникова
- 193 (185). Дарія Снігур
- 264 (267). Анастасія Соболєва
- 304 (303). Валерія Страхова
- 371 (370). Леся Цуренко
