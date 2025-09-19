ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал

Шэньчжэнь, Пятница 19 сентября 2025 10:43
UA EN RU
Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал Фото: Украина сыграет с Италией за выход в финал (billiejeankingcup.com)
Автор: Андрей Костенко

19 сентября в китайском Шенчьжене женская сборная Украины по теннису проведет важнейший поединок во всей своей истории. В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг (фактически - чемпионата мира среди национальных команд) она сыграет против действующих обладательниц титула - итальянок.

О деталях предстоящего противостояния - рассказывает РБК-Украина.

Оппонентки для Костюк

Матчевая встреча стартует в 12:00 по киевскому времени.

В первом поединке сойдутся вторые номера команд. Окончательные составы по регламенту объявляются за час до игры. Но за нашу сборную почти на сто процентов будет играть Марта Костюк (№26 WTA).

Относительно итальянок - возможны варианты. Против Марты могут выставить Лучию Бронцетти (№74 WTA) или Элизабетту Коччаретто (№91 WTA).

Что одна, что другая значительно уступают Костюк в классе, и отечественная теннисистка просто обязана побеждать.

Отметим, что с Бронцетти Костюк на корте еще не пересекалась, а Коччаретто - дважды побеждала (обе игры состоялись еще в 2023 году).

Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал

Все зависит от Свитолиной

Затем на корт выйдут лидеры команд - Элина Свитолина (№ 13 WTA) и Жасмин Паолини (№ 8 WTA).

Свитолина играла против Паолини дважды. Матчи состоялись в рамках нынешних "грендслемов", были очень драматичными по сюжетам и завершились в пользу украинки.

Оба эти поединка - на Australian Open и "Ролан Гаррос" - вошли в топ-5 матчей украинок на нынешних "мэйджорах".

В отличие от игры с участием Костюк, здесь шансы соперниц - 50 на 50. Но Свитолиной просто необходимо побеждать, потому что если матч сборных дойдет до решающей парной встречи - преимущество будет на стороне Италии.

В парах - шансов немного

За Украину в паре заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, за Италию, вероятно, будут играть Паолини и опытная Сара Эррани.

38-летняя спортсменка в индивидуальном рейтинге WTA лишь 466-я. Но она в последние годы переквалифицировалась в чистого парного игрока. И вместе с Паолини - находится на 5-й строчке мирового рейтинга пар. Одолеть этот тандем сестрам Киченок будет чрезвычайно трудно.

Так что ключ к успеху Украины - это победы в индивидуальных встречах.

Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал

Где смотреть матчи

Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 будут доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.

Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Сборная Украины Элина Свитолина Марта Костюк
Новости
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город