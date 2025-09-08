ua en ru
Били Гофф та знищували Паоліні: топ-5 перемог українок на турнірах Grand Slam у 2025 році (відео)

Понеділок 08 вересня 2025 16:06
Били Гофф та знищували Паоліні: топ-5 перемог українок на турнірах Grand Slam у 2025 році (відео) Фото: Еліна Світоліна пробилась в чвертьфінали на двох "мейджорах" року (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Відкритий чемпіонат США, що напередодні фінішував у Нью-Йорку став останнім турніром Grand Slam у поточному році. З огляду на це, можна підвести проміжні підсумки, зокрема – згадати найбільш яскраві виступи українок на "мейджорах".

РБК-Україна склала рейтинг п'яти найважливіших перемог вітчизняних тенісисток на найпрестижніших змаганнях у 2025-му.

Найуспішніша Світоліна та рекорди "Ролан Гаррос"

Будемо відвертими, якихось видатних досягнень наші тенісистки на найбільших турнірах у 2025 не показали. На рівні була лише Світоліна, яка виходила в чвертьфінальні стадії на двох змаганнях – Відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос".

Французький турнір можна згадати також у контексті нових національних досягнень. Вперше на рівні "Гренд Слем" до основної сітки турніру потрапили одразу шість українок (Світоліна, Костюк, Ястремська, Калініна, Стародубцева та Соболєва). Четверо з них (крім Костюк та Соболєвої) успішно подолали перше коло, що теж сталося вперше в історії.

Топ-5 найяскравіших перемог

Ну а тепер про найбільш успішні поєдинки українок на "мейджорах"-2025.

5. Юлія Стародубцева – Анастасія Потапова – 7:6, 6:2 ("Ролан Гаррос", 2-ге коло)

"Нейтральна" росіянка у світовому рейтингу випереджала на той момент п'яту ракетку Україна майже на 50 позицій і, звичайно, вважалася явною фавориткою.

У першій партії росіянка мала сет-пойнт, проте Юлія все ж змогла зрівняти рахунок, а потім перемогла на тай-брейку. Невдача зламала Потапову морально, і в другому сеті Стародубцева впевнено довершила справу.

4. Даяна Ястремська – Діана Шнайдер – 7:5, 7:5 ("Ролан Гаррос", 2-ге коло)

Ястремська перебувала в рейтингу на 48-й сходинці, тоді як "нейтральна" росіянка – на 12-й. Поєдинок розпочався для нашої співвітчизниці справжнім провалом – 0:4. Але після цього вона відповіла ривком – 5:0 і успішно завершила партію. Другий сет теж пройшов у рівній боротьбі, але вже без карколомних сюжетів. Він також завершився на користь українки.

3. Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні (Італія) – 2:6, 6:4, 6:0 (Australian Open, 3-тє коло)

У поєдинку з 4-ю ракеткою світу Світоліна поступилася у першій партії. Проте у другій – значно покращила свою гру та змогла зрівняти рахунок за сетами. У останній партії українка не дала суперниці взяти жодного гейму, й виграла "всуху".

2. Даяна Ястремська – Коко Гофф (США) – 7:6, 6:1 ("Вімблдон", 1-ше коло)

Вже на старті Вімблдонського турніру українка вибила 2-гу ракетку світу. У стартовому сеті Даяна змусила зіркову американку постійно захищатися і повела 5:2. Гофф перевела гру в тай-брейк, де Ястремська її вже не відпустила (7:3). В другій партії американка остаточно морально зламалася і все закінчилося розгромом від Ястремської.

1. Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні – 4:6, 7:6, 6:1 ("Ролан Гаррос", 4-те коло)

Паоліні постраждала від Світоліної на двох "мейджорах" поспіль. Про непростий матч в Австралії ми згадали вище. Але поєдинок на "Ролан Гаррос" за градусом напруги перевершив і його.

Поєдинок вкотре продемонстрував видатні бійцівські якості найкращої тенісистки України. Програвши першу партію, у другій вона була на волосинці від поразки – суперниця мала два матчболи. Світоліна відігралася і перевела партію на тай-брейк. Там Паоліні отримала третій матч-пойнт, але Еліна виборола три очки поспіль і зрештою виграла. Третій сет Світоліна на хвилі успіху завершила з переконливою перевагою.

Раніше ми розповіли, які місця займають українки у світовому рейтингу після завершення US Open-2025.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

