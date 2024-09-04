Україна здобула десяту золоту медаль на Паралімпіаді-2024
Український плавець Ярослав Денисенко зміг здобути "золото" у 100-метрівці на Паралімпіаді-2024. Друге місце також зайняв українець Максим Веракса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Денисенко та Веракса брали участь у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).
Денисенко зміг фінішувати за 51:11 секунди. При цьому Веракса показав результат у 53.64 секунди.
Ця золота медаль - дебютна для Денисенка та друга на Паралімпіаді-2024. Він уже встиг завоювати "бронзу" у 100-метрівці на спині.
При цьому Денисенко завоював для України вже 10-те "золото" Паралімпійських ігор. Країна має по п'ять перемог у плаванні та легкій атлетиці.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, українські спортсмени на Паралімпіаді змогли здобути дві золоті медалі. Першими фінішували бігунка Юлія Шуляр та плавець Юрій Шенгур.
Загалом Україна має на сьогодні вже 49 медалей. Вона займає восьму сходинку в медальному заліку.
Більш детально про результати для України за вчорашній день - у матеріалі РБК-Україна.
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