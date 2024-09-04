Украина получила десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024
Украинский пловец Ярослав Денисенко смог завоевать "золото" в 100-метровке на Паралимпиаде-2024. Второе место также занял украинец Максим Веракса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Денисенко и Веракса принимали участие в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения).
Денисенко смог финишировать за 51.11 секунды. При этом Веракса показал результат в 53.64 секунды.
Эта золотая медаль - дебютная для Денисенко и вторая на Паралимпиаде-2024. Он уже успел завоевать "бронзу" в 100-метровке на спине.
При этом Денисенко завоевал для Украины уже 10-е "золото" Паралимпийских игр. У страны есть по пять побед в плавании и легкой атлетике.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 3 сентября, украинские спортсмены на Паралимпиаде смогли завоевать две золотых медали. Первыми финишировали бегунка Юлия Шуляр и пловец Юрий Шенгур.
Всего у Украины по состоянию на сейчас уже 49 медалей. Она занимает восьмую строчку в медальном зачете.
Более детально о результатах для Украины за вчерашний день - в материале РБК-Украина.
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