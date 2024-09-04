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Украина получила десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Париж, Среда 04 сентября 2024 19:36
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Украина получила десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024 Фото: Ярослав Денисенко, украинский пловец (facebook.com/iaroslav.denysenko)
Автор: Иван Носальский

Украинский пловец Ярослав Денисенко смог завоевать "золото" в 100-метровке на Паралимпиаде-2024. Второе место также занял украинец Максим Веракса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Денисенко и Веракса принимали участие в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения).

Денисенко смог финишировать за 51.11 секунды. При этом Веракса показал результат в 53.64 секунды.

Эта золотая медаль - дебютная для Денисенко и вторая на Паралимпиаде-2024. Он уже успел завоевать "бронзу" в 100-метровке на спине.

При этом Денисенко завоевал для Украины уже 10-е "золото" Паралимпийских игр. У страны есть по пять побед в плавании и легкой атлетике.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 3 сентября, украинские спортсмены на Паралимпиаде смогли завоевать две золотых медали. Первыми финишировали бегунка Юлия Шуляр и пловец Юрий Шенгур.

Всего у Украины по состоянию на сейчас уже 49 медалей. Она занимает восьмую строчку в медальном зачете.

Более детально о результатах для Украины за вчерашний день - в материале РБК-Украина.

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