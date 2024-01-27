Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова, - Кулеба

Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони - саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, - якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", - підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч.

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