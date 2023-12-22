Нідерланди підготують перші 18 винищувачів F-16 до відправки в Україну, - Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Як розповів Рютте, зранку він провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед основних питань було рішення Євроради розпочати переговори щодо інтеграції України до Європейського союзу.

"Я вражений прогресом, досягнутим Україною, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу", - заявив прем'єр та додав, що Амстердам докладе усіх зусиль, аби досягти домовленості про фінансову підтримку України з боку ЄС під час засідання в лютому 2024 року.

У тому ж числі Рютте повідомив президенту про рішення уряду Нідерландів щодо підготовки перших винищувачів F-16 для передачі Україні.

"Окрім дозволу на експорт, для того, щоб поставка відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на триваючу російську агресію", - додав Рютте.

Що каже Володимир Зеленський

Під час переговорів, Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо F-16, а також активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС. Зокрема він наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС у розмірі 50 млрд євро.

"Це рішення (допомога ЄС у розмірі 50 млрд євро, - ред.) не лише сприятиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно продемонструє непорушність підтримки з боку Європейського Союзу та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами", - заявив Володимир Зеленський.

Про що ще говори:

обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включаючи артилерію, безпілотники та протиповітряну оборону;

домовились продовжити спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7;

"Співрозмовники також обговорили наступну зустріч на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та зусилля з подальшої консолідації підтримки країн світу навколо українського бачення справедливого миру", - пише пресслужба Офісу президента.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

Як пояснював речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони відповідали можливостям російської авіації.